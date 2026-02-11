俄17歲少女遭性侵棄豬欄 被群豬啃食慘死

俄羅斯發生一宗恐怖兇案。一名17歲少女在父親的農場遭一名工人性侵，奄奄一息的她被棄在豬欄內，結果活生生下遭群豬啃食慘死。
事件發生在克拉斯諾亞爾斯克地區(Krasnoyarsk)，42歲兇徒Igor Zykov在庭上供稱，與僱住有長期積怨，即死者Milena Shevelyova的父親，計劃殺死其所養的牲畜報復。但當進入牲口棚時，見到Shevelyova在餵豬，他在喝了烈酒伏特加影響下，狂毆Shevelyova並粗暴性侵她，然後將失去意識和流血的她棄置在豬欄內。豬聞到鮮血味開始攻擊Shevelyova，並啃食她。報道指，Zykov蓄意將Shevelyova留在豬欄內被豬啃食，因他知道豬會攻擊她。
「持木棍走向她，打了她頭部幾拳」
Zykov被判謀殺、暴力性侵和盜竊罪成，判監23年。案件亦披露他之前殺死了自己親兄弟，在刑滿出獄後，Shevelyova的父親給予他工作，讓他重新做人。報道指，在事發當天較早時，Zykov與Shevelyova父親發生爭執，並於傍晚走進豬欄打算縱火，在警方的盤問片段中，他稱「我走進去，見到僱主的女兒在那裡……持木棍走向她，打了她頭部幾拳」。他將失去知覺的Shevelyova留在地上，偷了她的手機跑回家，並用斧頭敲毀手機和放火燒毀，以掩藏證據。Zykov起初否認性侵Shevelyova，但科學鑑證找出其獸行的證據。
男友奔出豬欄狂嘔吐
據悉，事發時Shevelyova的父母剛巧外出購物，其後因為女兒未有接聽電話，兩人叫女兒18歲男友尋找。報道指，有居民見到Shevelyova男友開著電筒走進豬欄，見到地上的恐怖狀況立即奔出，並嘔吐和大叫求救。他叫了救護車，但Shevelyova已失血過多並身亡。鄰居形容Shevelyova友善，經常幫助父母打理一切，是一名熱情的孩子。