俄17歲少女遭性侵棄豬欄 被群豬啃食慘死

俄羅斯發生一宗恐怖兇案。一名17歲少女在父親的農場遭一名工人性侵，奄奄一息的她被棄在豬欄內，結果活生生下遭群豬啃食慘死。

事件發生在克拉斯諾亞爾斯克地區(Krasnoyarsk)，42歲兇徒Igor Zykov在庭上供稱，與僱住有長期積怨，即死者Milena Shevelyova的父親，計劃殺死其所養的牲畜報復。但當進入牲口棚時，見到Shevelyova在餵豬，他在喝了烈酒伏特加影響下，狂毆Shevelyova並粗暴性侵她，然後將失去意識和流血的她棄置在豬欄內。豬聞到鮮血味開始攻擊Shevelyova，並啃食她。報道指，Zykov蓄意將Shevelyova留在豬欄內被豬啃食，因他知道豬會攻擊她。