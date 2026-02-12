加拿大罕見校園槍擊 10死25傷 女槍手自轟亡 兩人伏屍住宅

加拿大周二罕有發生大型校園槍擊，造成10死25傷，死者包括槍手。案發為卑詩省一間中學，校園內發現6人死亡，另一人在送院途中身亡。警方又在附近一住宅內發現兩名死者，相信與該校園槍擊有關。槍手為一名女性，她伏屍校園內，死於自己造成的槍傷。
事發在下午1時20分左右，現場為距離溫哥華逾1,000公里的小鎮Tumbler Ridge，遭槍手血洗的中學為Tumbler Ridge Secondary School。警方未有公布遇害者年齡，也沒有透露槍手名字。報道指，當局已知槍手身份，但仍未知其行兇動機。該校網頁顯示，有175名學生，從7年級至12年級，大概12歲至18歲。警方接報後向當地社區發出有活躍槍手的警報，呼籲大家留在室內及躲在安全地方，警報直至下午5時45分才取消。警方向大眾形容槍手為女性、棕色頭髮，並穿著裙子。當局稱，警員在接報後2分鐘內便趕抵現場，無疑阻止了更多人遇害。
學生：躲在課室內逾2小時
一名就讀12年級的學生稱，進入課室不久，便聽到走廊響起警報聲，並指示學生關上課室門。他與同學用枱凳堵塞門口，起初並不知發生甚麼事，收到死傷者的照片才知是槍擊。他與其他人躲在課室內超過2小時，直至警員護送他們離開，形容有關場面只在電視見過。他的母親說，一直與兒子保持通話，聽見警員踢課室門的聲音。她終於忍不往從寓所奔向學校，見到兒子才安心。
大型校園槍擊較常在加拿大鄰國美國發生，而今次事件另一罕見之處是槍手為女性。加國傷亡嚴重的槍擊個案屈指可數，其中在2020年於新斯科舍省，一名51歲男子身穿警服和駕駛假警車扮成警員，周圍行兇13小時殺死22人，最終在首個案發地點遭警員擊斃。另一宗嚴重校園槍擊發生在1989年，槍手在魁北克省蒙特利爾一間理工學院殺死14名女學生，另有13人受傷。