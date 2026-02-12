泰國校園槍擊師生遭挾持　女校長中槍死亡　18歲槍手棄械投降(有片)

泰國宋卡府一間學校發生槍擊案。一名18歲槍手昨日(11日)闖入校園開槍，並一度脅持多名師生，槍手其後被制服，造成1死2傷，死者為女校長。
事發於11日下午近5時，槍手闖入宋卡府合艾一間中學，並挾持師生。當時校內有約300名學生，正值放學時間，槍手挾持一群學生到校長室，並向校長開了至少2槍，再將人質帶到一間會議室。警方接報後包圍學校，進行疏散和協調談判。期間現場持續傳出槍聲，有一名受槍傷人質獲釋。至傍晚6時許，警方攻入校園，與槍手展開槍戰約5分鐘後，槍手棄械赤腳投降，警員上前制服。網上片段顯示，槍手赤腳與人質步出校門，他舉高手展示沒有持手武器。有報道指槍手先後開了至少10槍。
槍手疑不滿妹妹被老師訓斥而犯案
報道指，女校長胸部和軀幹中槍重傷，一度傳出死亡，其後有指她在手術後，在加護房接受密切觀察，惜延至今日死亡。此外，一名14歲女子腹部中槍送院治療，另一名學生從高處墮下，腳部受傷，正接受治療。有報道引述警方指，槍手因為其胞妹在學校受到老師訓斥，感到憤怒而犯案。當局對女校長離世表示最深切哀悼，並向所有受事件影響的教師、學生及家長表示支持和關切。
นาทีคนร้ายบุกโรงเรียนยิง ผอ.บาดเจ็บ โดยได้มีการยิงปะทะกับตำรวจ และหลังปะทะได้เพียง 5 นาที คนร้ายรู้ว่าหมดทางสู้ จึงตัดสินใจทิ้งปืน และเดินออกมาพร้อมเด็กนักเรียนที่คุมตัวเอาไว้ พร้อมยกมือมอบตัวกับตำรวจในที่สุด— ThairathTV (@Thairath_TV) February 11, 2026
