泰國校園槍擊師生遭挾持　女校長中槍死亡　18歲槍手棄械投降(有片)

泰國宋卡府一間學校發生槍擊案。一名18歲槍手昨日(11日)闖入校園開槍，並一度脅持多名師生，槍手其後被制服，造成1死2傷，死者為女校長。

事發於11日下午近5時，槍手闖入宋卡府合艾一間中學，並挾持師生。當時校內有約300名學生，正值放學時間，槍手挾持一群學生到校長室，並向校長開了至少2槍，再將人質帶到一間會議室。警方接報後包圍學校，進行疏散和協調談判。期間現場持續傳出槍聲，有一名受槍傷人質獲釋。至傍晚6時許，警方攻入校園，與槍手展開槍戰約5分鐘後，槍手棄械赤腳投降，警員上前制服。網上片段顯示，槍手赤腳與人質步出校門，他舉高手展示沒有持手武器。有報道指槍手先後開了至少10槍。