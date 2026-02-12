印尼小飛機降落瞬間遇槍擊　15人倉皇逃生　正副機師慘被殺害(慎入有片)

印尼小飛機降落瞬間遇槍擊，15人倉皇逃生，正副機師慘被殺害。(X)

印尼一架小飛機遭受槍擊。由印尼智慧航空(Smart Air/Smart Cakrawala Aviation)營運的一架小型民航機，昨日(11日)在境內最東部的巴布亞(Papua)降落時遭受不明人士槍擊，航機落地後，機師與乘客立刻落機逃往附近林地，正副機師在逃跑過程不幸身亡，13名乘客、包括一名嬰兒逃過一劫。印尼警方正調查事件。

綜合報道，涉事小型飛機於11日早上10時38分在波文迪哥爾縣城鎮塔納默拉(Tanah Merah)起飛，原定早上11時17分降落於同縣的卡洛瓦伊(Korowai)機場。至上午11時05分，飛機在即將降落之際突然遭受槍擊，機長立即通報遭受攻擊及位置。飛機順利落地後，正副機師迅速帶領13名乘客，包括1名嬰兒，棄機逃跑到附近林地躲避。警方於下午1時26分接獲進一步通報，確認正、副機師在逃跑過程中遭武裝分子追擊並用刀刺殺死亡。至於13名乘客則全數脫險，並由當地單位接應。