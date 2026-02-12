印尼小飛機降落瞬間遇槍擊　15人倉皇逃生　正副機師慘被殺害(慎入有片)

印尼一架小飛機遭受槍擊。由印尼智慧航空(Smart Air/Smart Cakrawala Aviation)營運的一架小型民航機，昨日(11日)在境內最東部的巴布亞(Papua)降落時遭受不明人士槍擊，航機落地後，機師與乘客立刻落機逃往附近林地，正副機師在逃跑過程不幸身亡，13名乘客、包括一名嬰兒逃過一劫。印尼警方正調查事件。
綜合報道，涉事小型飛機於11日早上10時38分在波文迪哥爾縣城鎮塔納默拉(Tanah Merah)起飛，原定早上11時17分降落於同縣的卡洛瓦伊(Korowai)機場。至上午11時05分，飛機在即將降落之際突然遭受槍擊，機長立即通報遭受攻擊及位置。飛機順利落地後，正副機師迅速帶領13名乘客，包括1名嬰兒，棄機逃跑到附近林地躲避。警方於下午1時26分接獲進一步通報，確認正、副機師在逃跑過程中遭武裝分子追擊並用刀刺殺死亡。至於13名乘客則全數脫險，並由當地單位接應。
外界關注事件或與反政府武裝有關
網上流傳疑似現場影片顯示，兩具遺體倒臥在機場跑道與草地間，登機證與物品散落機旁，飛機左翼疑似漏出燃油，機身多處可見彈孔，窗戶破裂。印尼民航局長Lukman F. Laisa下令全國各地機場加強地面安全與秩序控管。警方表示，已啟動跨部門行動，並派遣安全部隊封鎖現場，對槍手身分與襲擊動機展開調查。目前未有組織承認責任，由於事發地區位於印尼與地方分離勢力長年對立的巴布亞地區，引發外界關注是否與反政府武裝有關。警方對此僅表示調查仍在進行。報道指，自1969年巴布亞地區經聯合國監督下併入印尼版圖後，地方武裝與印尼安全部隊衝突不斷。
警告：影片或會令人情緒不安
11FEB26: SmartAir Cessna Caravan/PKSNR ditembaki di Danawage/Koroway Batu (Papua)— Gerry Soejatman (@GerryS) February 11, 2026
Pesawat mendarat dari Tanah Merah di Danawage/Koroway Batu pada pukul 1038LT dengan 12 pax.
Setelah pesawat mendarat di Koroway, crew melaporkan pesawat ditembaki, kemudian bersama penumpang… pic.twitter.com/dGZrkFHgLr