車Cam直擊｜前車突停兩匪掏槍截劫　悍男零猶疑踩油直衝逃脫(有片)

智利日前發生一宗駭人的公路搶劫案，兩名劫匪在公路支線突然停車，掏槍瞄準後車企圖打劫，惟後車司機果斷踩油直衝，結果撞飛其中一名匪徒，成功逃脫。相關車Cam影片近日在網上瘋傳。

綜合報道，事發於上周六(7日)下午，一輛私家車正駛上支線準備駛入高速公路，前方車輛突然急停，車上兩人秒衝落車，其中一人舉槍瞄向私家車，另一人則打算到後車右側包圍。私家車上女乘客見狀驚嚇尖叫，但司機毫不猶疑，立即踩油加速從搶匪車輛與護欄之間的空間通過，還把閃避不及的另一名搶匪撞飛，成功駛入高速公路逃離現場。