車Cam直擊｜前車突停兩匪掏槍截劫　悍男零猶疑踩油直衝逃脫(有片)

智利日前發生一宗駭人的公路搶劫案，兩名劫匪在公路支線突然停車，掏槍瞄準後車企圖打劫，惟後車司機果斷踩油直衝，結果撞飛其中一名匪徒，成功逃脫。相關車Cam影片近日在網上瘋傳。
綜合報道，事發於上周六(7日)下午，一輛私家車正駛上支線準備駛入高速公路，前方車輛突然急停，車上兩人秒衝落車，其中一人舉槍瞄向私家車，另一人則打算到後車右側包圍。私家車上女乘客見狀驚嚇尖叫，但司機毫不猶疑，立即踩油加速從搶匪車輛與護欄之間的空間通過，還把閃避不及的另一名搶匪撞飛，成功駛入高速公路逃離現場。
智利憲兵隊指受害者沒有報案
私家車司機其後在網上公布車Cam影片，吸引了數百萬人次瀏覽，智利網民直呼搶劫方式太恐怖，遇到這種伏擊若稍微猶疑就完了。報道指出，這類攻擊最容易發生在交通號誌前、狹窄巷道、高速公路支路等，必須減速且較窄的車道，另外搶匪還可能用假車禍或車輛故障等方式騙目標停車。智利憲兵隊則表示，這宗搶劫未遂案件的受害者並沒有報案，亦不知道被撞搶匪的情況。
🇨🇱🔫🚗 Intentan asaltar un auto en marcha a plena luz del día— RT en Español (@ActualidadRT) February 9, 2026
En una salida peligrosa de Santiago, un auto bloqueó a un conductor para asaltarlo. Él aceleró para escapar y atropelló a uno de los atacantes antes de huir.https://t.co/y4xHXmcUnB pic.twitter.com/Hufvu7ZXa5