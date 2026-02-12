熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-12 11:33
更新：2026-Feb-12 11:33

車Cam直擊｜前車突停兩匪掏槍截劫　悍男零猶疑踩油直衝逃脫(有片)

分享：
車Cam直擊，前車突停兩匪掏槍截劫，悍男零猶疑踩油直衝逃脫。(X)

車Cam直擊，前車突停兩匪掏槍截劫，悍男零猶疑踩油直衝逃脫。(X)

adblk4

智利日前發生一宗駭人的公路搶劫案，兩名劫匪在公路支線突然停車，掏槍瞄準後車企圖打劫，惟後車司機果斷踩油直衝，結果撞飛其中一名匪徒，成功逃脫。相關車Cam影片近日在網上瘋傳。

綜合報道，事發於上周六(7)下午，一輛私家車正駛上支線準備駛入高速公路，前方車輛突然急停，車上兩人秒衝落車，其中一人舉槍瞄向私家車，另一人則打算到後車右側包圍。私家車上女乘客見狀驚嚇尖叫，但司機毫不猶疑，立即踩油加速從搶匪車輛與護欄之間的空間通過，還把閃避不及的另一名搶匪撞飛，成功駛入高速公路逃離現場。

adblk5

車上兩人秒衝落車，其中一人舉槍瞄向私家車。(X) 司機毫不猶疑，立即踩油加速。(X) 司機還把閃避不及的另一名搶匪撞飛。(X) 司機還把閃避不及的另一名搶匪撞飛。(X)

智利憲兵隊指受害者沒有報案

私家車司機其後在網上公布車Cam影片，吸引了數百萬人次瀏覽，智利網民直呼搶劫方式太恐怖，遇到這種伏擊若稍微猶疑就完了。報道指出，這類攻擊最容易發生在交通號誌前、狹窄巷道、高速公路支路等，必須減速且較窄的車道，另外搶匪還可能用假車禍或車輛故障等方式騙目標停車。智利憲兵隊則表示，這宗搶劫未遂案件的受害者並沒有報案，亦不知道被撞搶匪的情況。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務