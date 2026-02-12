加拿大槍擊案死者修訂為9人　18歲跨性別槍手有精神問題

加拿大卑詩省（British Columbia）10日發生嚴重槍擊案，震驚全國。一名槍手分別在一所高中和住宅內開槍，隨後舉槍自戕，造成包括槍手在內共9死25傷的悲劇。如今警方已鎖定槍手身分，是一名跨性別的18歲年輕人。官方一度公布10人死亡，最新則下調至9人。

警方確認，在卑詩省圖姆勒里奇（Tumbler Ridge）發生的槍擊案的嫌疑人為范魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar），她是該鎮的一名18歲女性居民，大約四年前輟學。

曾從兇手家中查獲槍支

警方在過去幾年中曾多次前往范魯特塞拉爾的住所，處理有關精神健康方面的問題。警方最近一次造訪是在去年春天，原因是「對心理健康和自殘行為的擔憂」。