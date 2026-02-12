加拿大槍擊案死者修訂為9人　18歲跨性別槍手有精神問題

加拿大卑詩省（British Columbia）10日發生嚴重槍擊案，震驚全國。一名槍手分別在一所高中和住宅內開槍，隨後舉槍自戕，造成包括槍手在內共9死25傷的悲劇。如今警方已鎖定槍手身分，是一名跨性別的18歲年輕人。官方一度公布10人死亡，最新則下調至9人。
警方確認，在卑詩省圖姆勒里奇（Tumbler Ridge）發生的槍擊案的嫌疑人為范魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar），她是該鎮的一名18歲女性居民，大約四年前輟學。
曾從兇手家中查獲槍支
警方在過去幾年中曾多次前往范魯特塞拉爾的住所，處理有關精神健康方面的問題。警方最近一次造訪是在去年春天，原因是「對心理健康和自殘行為的擔憂」。
范魯特塞拉爾曾多次被拘留進行評估和後續調查。警方也曾從其家中查獲了槍支，後在槍主提出申請後歸還。
未有遭受欺凌資訊
當被問及范魯特塞拉爾是否是跨性別者時，警方表示嫌犯出生時是生理男性，大約六年前開始自我認同為女性，並在社交和公開場合都稱自己是女性。警方表示，沒有任何資訊顯示范魯特塞拉爾在學校因性別認同而遭受「欺凌」。
槍擊案的罹難者包括范魯特塞拉爾的母親和繼兄。麥克唐納表示，槍擊案發生後，一名年輕的女性親屬通知了鄰居，兩人隨後在一處住宅內被發現。
加拿大卑詩省宣布12日為哀悼日，立法議會將於中午舉行默哀儀式。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章