國際
出版：2026-Feb-12 15:00
更新：2026-Feb-12 15:00

男子獨食鯁喉　公開自己救自己影片警世(有片)

男子獨食鯁喉，公開自己救自己影片警世。(X)

土耳其一名男救護員獨自在吃東西時，被食物鯁喉，慶幸他懂得「謙烈治急救法」(Heimlich maneuver)，亦明白當中原理，雖然當時只有自己一人，仍冷靜想出方法將食物催吐出來，最終救了自己一命。他自救過程都被監視器拍了下來，隨後分享網上，作為警世影片，藉此希望幫助大家救人救己。

綜合報道，事發於10日，在奧斯曼尼耶(Osmaniye)阿里貝利社區急救中心工作的急救員İlyas Yıldır在辦公室用餐時，忽然被食物鯁喉，惟現場只有他一人。但他保持鎮定，走到奇背後，將胸口抵在椅背上，對自己進行謙烈治急救法，大約45次之後，順利吐出食物，İlyas Yıldır終長舒一口氣。

他保持鎮定，走到奇背後，將胸口抵在椅背上，對自己進行謙烈治急救法。(X) 大約4、5次之後，順利吐出食物，İlyas Yıldır終長舒一口氣。(X) 急救員İlyas Yıldır發放影片，希望幫助大家救人救己。(X)

事主呼籲學會謙烈治急救法救人助己

İlyas Yıldır強調，謙烈治急救法常被視為需他人協助的急救手段，如果自己一人時，掌握自救技巧至關重要，若身邊無椅子，可用枱桌邊緣等堅硬物體替代，向肋骨下方膈肌位置施力。他並呼籲，學會謙烈治急救法並分享給大家，才能救人助己。

