土耳其任命司法部長惹議員衝突　宣誓儀式上演全武行（有片）

土耳其任命司法部長惹議員衝突 宣誓儀式上演全武行（路透社）

土耳其政府進行內閣改組，任命爭議性人物擔任司法部長Akin Gurlek，引發國會議員嚴重衝突。反對黨議員試圖阻止新任命的Gurlek在議會宣誓就職，導致執政黨與反對派議員爆發肢體衝突，雙方互相推擠並揮拳相向。 執政黨議員包圍助完成宣誓 Akin Gurlek曾擔任伊斯坦布爾首席檢察官，涉嫌主導過多宗針對主要反對黨「共和人民黨」（CHP）成員的高調審判。反對派長期譴責有關訴訟程序具有政治動機。在衝突爆發後，這名前檢察官仍在執政黨議員的包圍下完成宣誓。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayip Erdogan）此次內閣改組還任命東部埃爾祖魯姆省省長Mustafa Ciftci為內政部長。雖然官方並未說明此次改組原因，但官方公報指出，卸任部長們「要求解除」職務。 近年來，數百名來自共和人民黨執政的地方政府官員因貪腐調查被捕，其中包括被視為艾爾段主要政治對手的伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），他於去年被捕。對此，土耳其政府堅稱司法機構獨立運作。

這次的新任命發生在土耳其正在討論可能的憲法改革，並與激進的庫爾德工人黨（PKK）尋求和平倡議之際，該倡議旨在結束持續數十年的衝突。預計議會將通過支持這一進程的改革。

CHP’liler yıllarca Osman Gökçek’e ağıza alınmayacak küfürler ettiler “bozuk tohum” diye hakaret ettiler. O ise hepsine sabırla sustu.



Ama aynı CHP zihniyeti Akın Gürlek’e saldırmaya kalkınca, Gökçek sahaya indi, ortalık bir anda toz duman oldu!

Kimmiş bozuk tohum gördünüz mü?… pic.twitter.com/tl8EmKPXpO — Emine ÇELİK🇹🇷 (@emine_celik__) February 11, 2026