英國首相施紀賢要求曼聯班主道歉　不滿移民佔據言論

英國首相施紀賢（Keir Starmer）指控，曼聯班主之一，也是英國富商的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）有關於移民的言論是「冒犯及錯誤」要求他道歉。

全球最大化工企業英力士的創辦人拉特克里夫，在周三（11日）接受英國天空電視台訪問時，以「被移民殖民」來形容英國，並指施紀賢「太仁慈」，不願做「困難的事情」來穩定國家經濟。他指：「一個國家不可能在有900萬人領取福利金，同時又有大量移民湧入的情況下，維持經濟運轉。」他續說：「我的意思是，英國已經被殖民。這花了太多錢。英國真的已經被移民殖民了，不是嗎？我的意思是，英國2020年的人口是5,800萬，現在是7,000萬。這可是1,200萬人啊。」