英國首相施紀賢要求曼聯班主道歉　不滿移民佔據言論

英國首相施紀賢（Keir Starmer）指控，曼聯班主之一，也是英國富商的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）有關於移民的言論是「冒犯及錯誤」要求他道歉。
全球最大化工企業英力士的創辦人拉特克里夫，在周三（11日）接受英國天空電視台訪問時，以「被移民殖民」來形容英國，並指施紀賢「太仁慈」，不願做「困難的事情」來穩定國家經濟。他指：「一個國家不可能在有900萬人領取福利金，同時又有大量移民湧入的情況下，維持經濟運轉。」他續說：「我的意思是，英國已經被殖民。這花了太多錢。英國真的已經被移民殖民了，不是嗎？我的意思是，英國2020年的人口是5,800萬，現在是7,000萬。這可是1,200萬人啊。」
曼聯球迷會批評
施紀賢周三傍晚回應，稱英國是「自豪、容忍和多元化的國家」，並要求拉特克里夫道歉。曼聯球迷信託亦在社交平台譴責拉特克里夫：「任何球迷都不應該因為種族、宗教、國籍或背景而感到被排除在關注或支持的球隊之外。球會高層的言論應該讓包容變得更容易，而不是更難。這與政治無關，而是要確保曼聯的管理人能以團結球迷的方式行事，而不是邊緣化任何一部份球迷。」曼聯的穆斯林球迷會就對言論「深感憂慮」，並指有關「殖民」之說，並不中肯：「這與極右翼敘事中經常使用的語言相呼應，這些敘事將移民描繪成入侵者和威脅。」
曼聯球迷組織「1958」批評拉特克里夫的言論：「非常不智」又指他「住在摩納哥避稅，卻對我們國家的問題指手畫腳」，拉特克里夫曾表示：「政治人物需要做好在一段時間內不受歡迎的準備，才能解決重大問題。」拉特克里夫在2024年購入曼聯27.7%的股份，並成為曼聯的實質管理者，在其入主後，曼聯裁員450人，並且已先後解僱2個主帥。