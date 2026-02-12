日本詐騙案損失金額創新高 去年突破165億港元 愈來愈多年輕人遇這類騙案中招

日本警方初步統計數據顯示，2025年社交媒體型投資及網上情緣詐騙案，加上特殊詐騙案的受害金額共約3,241億1,000萬日圓(約165.6億港元)，較2024年增加1,250億4,000萬日圓(約63.8億港元)。 《每日新聞》報道，日本警視廳周四(12日)公布罪案統計數字，指出去年上述罪案的受騙金額大幅超過以往最嚴重的2024年。主要原因是「假冒警察詐騙」的案例增加，而且受害組別擴大到年輕人。此外，以海外為據點的匿名及流動型犯罪集團所造成的騙案也接連發生。警察廳指出，「受害層面擴大的情況仍未受遏止」。

去年詐騙案數字及損失金額均創新高 日本警方的案件統計數據顯示，2025年特殊詐騙案較2024年增加31.9%，達2萬7,758宗；社交媒體型的詐騙增加47.9%，達1萬5,142宗；受害金額方面，特殊詐騙為1,414億2,000萬日圓(約72.3億港元)，增加近2倍。 另外，社交媒體型詐騙受害金額增加43.6%，達1,827億日圓(約93.3億港元)，包括透過以名人代言的手法誘投資，以及網上情緣詐騙。警方指，上述類型詐騙案件數字以及受害金額，均創新高。

冒警來電稱「你的帳戶被用於犯罪」 其中，關於特殊詐騙的受害金額，「假冒身份行騙」的手法是2024年的2.4倍。冒充警察來電稱「你的帳戶被用於犯罪」的案例詐騙金額達985億4,000萬日圓(約50.3億港元)，佔特殊詐騙近7成。

冒警騙案，受害人30多歲最多，40歲以下佔一半，這顯示以往特殊詐騙多集中於長者的趨勢正在改變。在特殊詐騙中，不法分子最初接觸受害人的方式以手機為主，較2024年增至2.2倍；40歲以下受害人，騙徒逾9成透過手機接觸，反映年輕族群受害擴大。 2025年因特殊詐騙而被捕或被起訴增加33人，達2,307人，其中為集團首腦或主謀增加16人至66人。因社交媒體型詐騙被捕或被起訴從258人大增至387人。