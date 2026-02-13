跳傘意外｜法國世界冠軍降落傘失靈墜地亡終年37歲

法國飛鼠裝滑翔（wingsuit）名將Pierre Wolnik2月7日在法國阿爾卑斯山區進行極限跳傘時發生意外，降落傘未能順利開啟，導致其墜地身亡。Wolnik是2屆自由式（freefly）跳傘世界冠軍，致命原因仍在調查中。
撞岩石死亡
法國《費加洛報》（Le Figaro）報道，37歲的Wolnik當日從白朗峰（Mont Blanc）山脈上方的直升機一躍而下，身著飛鼠裝進行自由落體。然而，下降過程中，他的降落傘一直沒有打開，最終撞上岩石。救援人員在Les Bossons地區發現他的遺體，被當場宣告死亡。
法國跳傘聯合會（FFP）主席Yves-Marie Guillaud發文哀悼Wolnik2，「整個跳傘界都在哀悼這名才華洋溢、笑容溫暖的年輕人，願這名傑出的跳傘運動員的記憶永存我們心中」。
Wolnik分別在2022年和2024年奪得世界冠軍頭銜，是這項極限運動的明星選手。他原定將代表法國參加今年夏季舉行的世界航空運動聯合會錦標賽。
Wolnik同時也是FFP的攝影師，專門拍攝驚險的空中特技表演。他生前於IG發布的最後一個貼文，分享了自己與另外3人在風洞中磨練技巧的影片。其他貼文則展示了他驚險刺激的跳傘和嚴格的訓練過程。
