跳傘意外｜法國世界冠軍降落傘失靈墜地亡終年37歲

法國飛鼠裝滑翔（wingsuit）名將Pierre Wolnik2月7日在法國阿爾卑斯山區進行極限跳傘時發生意外，降落傘未能順利開啟，導致其墜地身亡。Wolnik是2屆自由式（freefly）跳傘世界冠軍，致命原因仍在調查中。

撞岩石死亡

法國《費加洛報》（Le Figaro）報道，37歲的Wolnik當日從白朗峰（Mont Blanc）山脈上方的直升機一躍而下，身著飛鼠裝進行自由落體。然而，下降過程中，他的降落傘一直沒有打開，最終撞上岩石。救援人員在Les Bossons地區發現他的遺體，被當場宣告死亡。