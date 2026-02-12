米蘭冬奧｜最忙花滑教練帶13國16選手出戰 場邊密密換不同國家隊服

2026年米蘭冬奧花式滑冰比賽出現有趣一幕，一名教練被鏡頭捕捉到出現於不同國家的隊伍中，成為熱話。在周二晚的比賽中，有眼利的觀眾發現法籍教練里修(Benoît Richaud)像懂分身術般，接連穿著法國與格魯吉亞的隊服出現鏡頭。報道指，里修在米蘭冬奧為13個國家選手擔任教練，帶著16名選手出賽，才出現他「分身」在不同隊伍中的畫面。據悉，過往最強花滑教練僅負責5國選手。
38歲的里修既是教練亦是舞蹈指導。在周二晚的賽程中，有7名運動員在男子項目出戰，冬奧官方網頁顯示，里修是當中4名選手的教練。當晚比賽，里修帶領的美國選手納烏莫夫(Maxim Naumov)排在第2出賽，而加拿大的戈戈列夫(Stephen Gogolev)則是第7位選手，有充足時間給他換衫。不過，里修另兩名「徒兒」法國的蕭傳文(Adam Siao Him Fa)和格魯吉亞的埃加澤(Nika Egadze)卻接連一先一後出場，所以里修須快速換隊服。上述選手在比賽中有不同際遇，蕭傳文得分排第三可晉身周五決賽爭獎牌。
15分鐘內分穿格魯吉亞和加拿大隊服
經常觀看花式滑冰比賽的觀眾或對在賽場見到里修習以為常，他周日也頻密出現在團體賽中。他在團隊的席位上先穿著格魯吉亞的國家隊服支持選手埃加澤，不足15分鐘後又再見到他，這次是穿著加拿大的隊服，以支持戈戈列夫。里修接受BBC訪問時稱，會做好準備，可以很快速換衫。他指，會將所有衫放在選手的更衣室內，其實這是不准的，但主辦單位很好人，容許他破例。另一情況是由各國團隊人員直接準備好交給他。
各選手表現不同 最大問題是控制情緒
里修表示，同時指導多國選手其實心理壓力很大，如果所有人表現都很好，跳得很美麗，當然無問題；但當前一個選手表現失準，下一個表現很好，他並不可以表現得很開心，要控制情緒十分困難。報道指，里修在冬奧比賽中編過不少舞蹈，而花式滑冰選手有共同的教練或舞蹈指導非罕見。