國際
出版：2026-Feb-12 22:39
更新：2026-Feb-12 22:39

愛潑斯坦被爆以資助少女入學利誘 滲透大學建賣淫網

Live2

Rina Oh在《早安英國》節目中爆料。(互聯網)

美國富豪淫媒愛潑斯坦案中的韓裔藝術家受害人Rina Oh近日先後接受英國《太陽報》及ITV節目《Good Morning Britain》專訪，講述年少無知時，遭到愛潑斯坦以資助她進紐約名校為餌誘騙入局，之後慘遭性剝削長達兩年。她形容愛潑斯坦是「心思縝密的惡魔」，「滲透校園，建立網絡」，「愛操控年輕人」，受其恩惠的人要付出代價，「與愛潑斯坦有關的事，從來沒有免費的」。

Rina Oh生於南韓，幼年隨家人移民，曾在巴拉圭生活，其後定居紐約，並考入當地著名的拉瓜迪亞藝術高中，但家人反對她從事藝術，遂被迫升讀社區大學。她憶述，約2000年21歲時，經模特兒朋友Lisa Phillips介紹認識愛潑斯坦，時值她對學業前途感到惶惑。愛潑斯坦自稱是藝術贊助人與慈善家，讚她有藝術天分，會資助她入讀紐約視覺藝術學院，強調「沒有附帶條件」。

Rina形容，從第一次見愛潑斯坦就受到剝削，關係持續約兩年。期間，愛潑斯坦以金錢、發展機來控制她，令她覺得有義務參與忚安排的性活動，包括當上他的後宮，更被要求參與多人性愛。她說，當時年輕天真，完全相信愛潑斯坦，沒意識到這是性剝削，但不久後便發現他的承諾是暗藏條件，若她拒絕配合，獎學金就被取消。愛潑斯坦其後用委託畫畫、慈善機構支薪等方式與她維持關係，令她自覺「被一條無形的線綁住」。

Rina1 Esp Esp1111

Rina指，愛潑斯坦不僅要控制肉體，更想操控年輕人的思想，「他想掌控這些人，掌握他們的未來，因為他是心思縝密的惡魔」。她猜測，愛潑斯坦背後可能有更大的黑幕，「他不僅把學生送進學校，而是滲透校園，建立網絡」。

Lisa Phillips近日亦向美國《華爾街日報》爆料指，愛潑斯坦以入讀紐約大學來利誘並安排她參觀校園，最後她上了當。另一名受害人指，她透過愛潑斯坦的關係入讀紐約大學，還告訴其他女孩是他介紹入學，這讓她覺得欠他人情要還。

眾議院司法委員會成員Jamie Raskin曾去信紐約大學等，要求提供更多與愛潑斯坦有關的資料，指他多次以入學及資助利誘，拉攏年輕女性入賣淫網絡。

