會晤以總理內塔尼亞胡近3小時 特朗普：續與伊朗會談

美國與伊朗代表上周在阿曼舉行會談，未有達成協議。美國總統特朗普周三在白宮私下會晤以色列總理內塔尼亞胡，他事後在社交網稱，沒有任何最終決定，並稱繼續與伊朗談判仍是首選，看看最終能否達成協議。特朗普又提到兩人討論了加沙的發展，以及中東區內整體情況。

國戰艦集結在伊朗附近海域，令局勢一度緊張。伊朗其後聲稱因區內友好國家的請求，同意與美國就核問題談判。報道指，內塔尼亞胡周三在白宮逗留了近3小時，進出均避開記者拍攝，會後亦無與特朗普見記者。特朗普之後在社交網貼文形容是「非常好的會面」，沒有達成最終結果，除了他堅持與伊朗繼續會談，以看看會否圓滿地達成協議。特朗普說：「如果可以，我會告訴總理(內塔尼亞胡)，這將是我的首選；如果不成事，我們就只能拭目以待了。」他續指，伊朗上次拒絕達成協議，遭美國空襲，希望這次他們可以較為通情達理和負責任。內塔尼亞胡辦公室發聲明表示，兩位領導人討論了與伊朗的談判，以及加沙和周邊地區的事態發展，兩人同意繼續保持緊密協調和密切關係。