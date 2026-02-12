會晤以總理內塔尼亞胡近3小時 特朗普：續與伊朗會談

美國與伊朗代表上周在阿曼舉行會談，未有達成協議。美國總統特朗普周三在白宮私下會晤以色列總理內塔尼亞胡，他事後在社交網稱，沒有任何最終決定，並稱繼續與伊朗談判仍是首選，看看最終能否達成協議。特朗普又提到兩人討論了加沙的發展，以及中東區內整體情況。
國戰艦集結在伊朗附近海域，令局勢一度緊張。伊朗其後聲稱因區內友好國家的請求，同意與美國就核問題談判。報道指，內塔尼亞胡周三在白宮逗留了近3小時，進出均避開記者拍攝，會後亦無與特朗普見記者。特朗普之後在社交網貼文形容是「非常好的會面」，沒有達成最終結果，除了他堅持與伊朗繼續會談，以看看會否圓滿地達成協議。特朗普說：「如果可以，我會告訴總理(內塔尼亞胡)，這將是我的首選；如果不成事，我們就只能拭目以待了。」他續指，伊朗上次拒絕達成協議，遭美國空襲，希望這次他們可以較為通情達理和負責任。內塔尼亞胡辦公室發聲明表示，兩位領導人討論了與伊朗的談判，以及加沙和周邊地區的事態發展，兩人同意繼續保持緊密協調和密切關係。
土耳其稱美伊均展現彈性
與美伊關係良好的土耳其稱，美國和伊朗在談判上展現了彈性，雙方似乎「同意」容許伊朗擁有部分濃縮核原料。外長費丹在《金融時報》周四刊登的訪問中稱，美對伊朗擁有的濃縮核原料設下界限，不超出便可以；而伊朗現在已認清需要與美國達成協議，美國亦明白伊朗的界線，強逼伊朗並無意義。美國一直堅持伊朗放棄其濃縮鈾的儲藏，有關濃縮鈾純度達60%，距離核武級的90%僅一小步。伊朗政府則繼續要求美國解除金融制裁，並堅持其擁有核技術權利包括濃縮鈾。費丹指，伊朗想達成真正協議，接受核濃縮程度的限制和嚴格檢查。