朝鮮半島｜金與正警告倘再有無人機闖領空　北韓必嚴厲回應

南韓當局對無人機越界飛北韓並遭擊落事件展開調查，目前已有3名南韓民間人士遭起訴，韓國統一部長鄭東泳早前表示，對南韓政府及民間無人機曾進入北韓領空的事件感到遺憾。北韓最高領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正警告如果類似事件再次發生，朝方必定會採取嚴厲回應。

朝中社發表金與正的談話，指韓方的說法感到萬幸，認為是比較有常識的行動，但不應以深表遺憾之類的言論，企圖敷衍搪塞及蒙混過關，而是要採取防範措施，確保無人機非法闖入北韓領空的嚴重侵權事件不再發生。她強調，不論是來自官方或民間，相關重大侵權行為都是來自南韓，警告朝方有多項不對等的回應方案，正告韓方注意防範，不要讓內部作出愚蠢舉動。同時警告如果類似事件再次發生，朝方必定會採取嚴厲回應。