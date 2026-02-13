熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-13 09:43
更新：2026-Feb-13 09:43

朝鮮半島｜金與正警告倘再有無人機闖領空　北韓必嚴厲回應

分享：
朝鮮半島，金與正警告倘再有無人機闖領空，北韓必嚴厲回應。(Reuters)

朝鮮半島，金與正警告倘再有無人機闖領空，北韓必嚴厲回應。(Reuters)

adblk4

南韓當局對無人機越界飛北韓並遭擊落事件展開調查，目前已有3名南韓民間人士遭起訴，韓國統一部長鄭東泳早前表示，對南韓政府及民間無人機曾進入北韓領空的事件感到遺憾。北韓最高領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正警告如果類似事件再次發生，朝方必定會採取嚴厲回應。

朝中社發表金與正的談話，指韓方的說法感到萬幸，認為是比較有常識的行動，但不應以深表遺憾之類的言論，企圖敷衍搪塞及蒙混過關，而是要採取防範措施，確保無人機非法闖入北韓領空的嚴重侵權事件不再發生。她強調，不論是來自官方或民間，相關重大侵權行為都是來自南韓，警告朝方有多項不對等的回應方案，正告韓方注意防範，不要讓內部作出愚蠢舉動。同時警告如果類似事件再次發生，朝方必定會採取嚴厲回應。

adblk5

北韓早前在工業中心開城附近擊落一架偵察無人機。(X)

北韓早前在工業中心開城附近擊落一架偵察無人機。(X)

鄭東泳暗示無人機滲透事件或涉親尹錫悅政府官員

南韓遭彈劾的前總統尹錫悅曾被指控2024年利用無人機向北韓散發宣傳單。北韓早前在工業中心開城附近擊落一架偵察無人機，指控無人機搭載「偵蒐設備」，內存有「重要目標」的影像資料。事件讓南北韓關係緊張，南韓調查人員在本月10日突擊搜查南韓情報機關辦公室，以調查責任歸屬。鄭東泳早前曾暗示，無人機滲透事件可能涉及仍效忠尹錫悅的政府官員，向朝方深表遺憾。是韓國高官首次就無人機事件向朝方表示遺憾。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務