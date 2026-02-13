美28歲華女遭槍殺　前男友帶律師自首　被揭曾跟蹤騷擾

美國賓夕法尼亞州發生槍殺案。一名28歲的華裔女子YuanYuan Lu(音譯：盧媛媛)，當地時間上周日(8日)在車內疑遭32歲前男友Yujun Ren(音譯：任宇俊)槍殺。女事主在遇害前約12小時，曾到警局報案，指控遭對方性侵、長期跟蹤。任宇俊已在律師陪同下向警方自首，他被控殺人罪、持有犯罪工具罪及跟蹤罪等，保釋被拒。

綜合報道，案發於8日凌晨約5時45分，閉路電視拍到女事主駕車，任宇俊開車尾隨。至中午約12時30分帶著律師向警方自首。他帶警員前往一處住宅附近，盧媛媛坐在一輛車的司機位，頭部中槍身亡。任宇俊供稱事發時站在盧媛媛座駕外，受對方說話刺激，他從腰間拔槍想嚇唬她，惟槍枝走火。法庭文件顯示，案發前約12小時，即2月7日晚間，盧媛媛曾到警局報案，向警方表示她非常害怕任宇俊，因為對方長期隨身攜帶槍枝，更持續對她進行跟蹤騷擾。她在報案當天更遭到性侵，因而決定結束這段關係，已收拾好行李準備。任宇俊被控刑事殺人罪、持有犯罪工具罪和跟蹤等罪，申請保釋被拒。