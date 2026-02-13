熱門搜尋:
dadblk3 madblk3
國際
出版：2026-Feb-13 11:33
更新：2026-Feb-13 11:33

內地AI影片惡搞高巿早苗變《柯南》《超人》大反派　日版權方出手(有片)

內地AI影片惡搞高巿早苗變《柯南》《超人》大反派，日版權方出手。(X)

日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，導致中日兩國關係緊張。有內地網民將利用字節跳動日前才發表的旗艦級AI影片生成模型Seedance 2.0，製作「鹹蛋超人電爆高市早苗」和「柯南射擊高市早苗」的AI影片，並譏諷高市早苗是動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，引發日本民眾、鹹蛋超人粉絲及柯南粉絲不滿。

綜合報道，內地網民「CuiMao」日前在社群平台X上發布AI生成的影片，將高市早苗加入《柯南》的畫面，製作出一段高市早苗開槍射擊柯南，反遭柯南用足球踢倒在地的影片，還配文說「目前高市還沒有被seedance2封抓緊時間」，該篇貼文目前已經超過160萬次瀏覽，引來大批中、日網民留言。「CuiMao」隨後發文稱，做這個影片沒有惡意，「他們就覺得我在詆毀高市早苗，但這個明明很有趣」、「為甚麼一個AI惡搞影片可以讓日本人那麼團結」、「日本左派已經那麼瘋狂了嗎

圓谷製作令部分AI惡搞影片從X下架

隨之亦出現一段高市早苗與鹹蛋超人在城巿打鬥的AI影片，高市早苗更被超人電擊。日本民眾對內地網民行為感到相當氣憤。擁有鹹蛋超人版權的圓谷製作公司已採取行動進行申訴，令部分影片被X下架，出現「為了回應著作權所有人的檢舉，此媒體已停用」的訊息，但疑似很快又做出第二部，目前相關影片持續流傳中。

惡搞高市早苗與鹹蛋超人在城巿打鬥的AI影片。(X)

