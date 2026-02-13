愛潑斯坦島驚見《Pokémon Go》補給站，Niantic緊急移除。

美國司法部早前公布一批已故淫魔富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的性犯罪案文件，內容指愛潑斯坦曾提及全球熱門遊戲《Pokémon Go》。近日卻有玩家驚見，在愛潑斯坦私人島嶼上有該遊戲的「補給站」，吸引了大批玩家「蜂擁」至該補給站領取道具，開發商Niantic緊急移除補給站。

《Pokémon Go》是一款結合現實地圖的手遊，玩家要親自走到公園或地標，才可捉精靈或對戰。遊戲設定的景點一般很安全，不過，系統開放讓玩家自己申請新景點，所以偶爾會出現一些很奇怪地點，因此，不排除有玩家就愛潑斯坦私人島，即是美屬維京群島的小聖詹姆斯島申請新景點，很快就被其他玩家發現該島設有一個補給站，於是大量玩家透過更改GPS資料，以違反遊戲服務規章的方式將自己定位到該島上補給站領取道具。