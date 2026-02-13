33歲玄鳳鸚鵡破世界紀錄　主人：牠看著小主人長大(有片)

玄鳳鸚鵡的平均壽命約10年至15年，美國伊利諾州卻誕生一隻「人瑞」，牠的名字叫「Sonny」，近日正式獲得健力士世界紀錄認證為目前全球活得最久的玄鳳鸚鵡(cockatiel)，牠剛於1月度過其33歲大壽，壽命足足比同類多出一倍，令網民嘖嘖稱奇。
健力士世界紀錄官網介紹，Sonny出生於1993年，在去年10月29日由官方認證，以32歲292天成為現存最長壽玄鳳鸚鵡，牠剛於上月10日渡過33歲「大壽」，近日官方亦正式將牠的成就寫入紀錄。飼主Reicher一家笑言：「Sonny可是見證了世界的變遷」，牠經歷了9次美國總統大選、17屆奧運會，甚至互聯網的興起與新冠肺炎疫情，牠都全程參與。雖然現在年事已高，有時拿手的歌曲會不小心走音，或把人話講成碎碎念的「BB話」，但牠仍是家中最有活力的精神領袖。
飼主分享Sonny的長壽秘訣
媽媽Janet亦分享了Sonny的長壽秘訣，就是「他營養充足、環境乾淨，學會定點上廁所，而且經常與人交往聊天」，她還說：「我會給他焗鬆餅，餵他蔬菜、雞肉、雞蛋、麵包、意大利麵和薯仔。」從家人提供的多年照片顯示，Sonny從年輕時的亮黃冠羽、鮮橘腮紅，一直陪伴小主人Sam從嬰兒長成20多歲的青年。現在的牠，最喜歡在傍晚時分停在媽媽膝蓋上一起看電視，與家人待在一起放鬆。健力士世界紀錄官方也對這份深厚的人寵情誼表示讚賞，更封牠為「公認的奇蹟」。