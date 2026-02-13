熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-13 16:04
更新：2026-Feb-13 16:04

日千葉縣副議長涉偷咖啡被補　辯稱「用錢買很浪費」

adblk4

日本千葉縣匝瑳市議會副議長増田正義因涉嫌在便利店盜竊即溶咖啡被捕，在接受盤問時竟然表示，因為覺得用錢買咖啡很浪費，所以才直接偷。

涉偷$29.6即溶咖啡

據日本傳媒報道，千葉縣匝瑳市議會的副議長，70歲的増田正義，涉嫌於上月22日下午在匝瑳市一家便利商店盜竊價值581日圓（約29.6港元）的即溶咖啡，並將咖啡藏匿於外套內。

増田正義涉嫌多次在便利店偷咖啡 日本千葉縣匝瑳市議會副議長増田正義涉嫌偷咖啡被捕

據報道，増田在接受訊問時承認了指控，並表示「我想喝咖啡，但又覺得用錢買很浪費」。

事件曝光是因為事發的便利店報案稱「過去一個月內有人多次偷竊」，警方在調閱閉路電視後鎖定了増田，目前正在調查他是否涉及其他罪行。

adblk5

