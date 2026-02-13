日本賽車女郎因忠粉缺席活動　用盡方法尋回五旬獨居大叔

日本一個賽車女郎，為了一個50多歲的死忠粉絲，與幾位支持者一同尋找這位大叔，更是因為警察一度拒絕合作而批評警察是否要見死不救。可是最終卻發現，這位50多歲的「宅宅」只是因為酒後與人發生爭執而被拘留。 偶像會否為粉絲付出，可能很多人都不相信。日本《週刊文春》就報道，一位20歲的賽車女郎，早前卻為一位50多歲的粉絲突然失蹤而與其他忠粉努力尋人。事件的賽車女郎是20歲的高橋七瀨，她接受《週刊文春》訪問時透露，她有一個7人的粉絲小組，這7個人每次活動都會參與，又是付出最多金錢，甚至為她印製T裇等。她表示卜這7人最年長的是68歲，最年輕都有46歲，還有5人分別57至58歲。她表示，因為這7人從她在當地下偶像時就開始支持，又故此經常與他們一起會面。

在早前的某一日，其中一位50多歲的成員，原本是要出席她的廣播活動，但在集合當日卻不見了。高橋無論打電話還是用通訊軟件都無法聯絡。她表示，相信這位粉絲不是會爽約而沒有交代的人，又在之前一日知道他去了高橋在酒吧的活動，並喝醉甚至嘔吐，故此起了「他會不會死了？」的念頭。她表示，因為知道這位粉絲有心臟病，而且一個人獨居，沒有親人。因此與其他忠粉討論後，開始越來越擔心。 分享訊息開始尋人之旅 然後有趣是，這7名忠粉關係真的很好，各人開始分享對這位失蹤友人的資料，包括他的車型，住所最近的車站，以及有他寄來包裹的表格，得知了他的住所有神奈川縣。然後他們透過各種資訊尋找到他住所的位置，到了住所後透過相片表示對粉絲的擔心，成功說服房東開門。在之前，他們見到房間的抽氣扇仍在開動，起了「會不會在浴室暈倒了」的想法，不過在房內沒有發現這男子。

結果讓人哭笑不得 大夥兒慶幸，男子沒有死在家中。然後又到附近的醫院尋找，其後在一位粉絲口中，知道他在新宿的酒吧活動喝醉，於是一行人又去新宿尋人。由於在醫院及急症室都沒法找到男子，故此眾人只想到去警署報案。去到警署時，警察表示只有家人或親人才可以提出搜索要求，但是因為心急尋人，高橋就向警察表示：「他可能就在某個地方一個人死去，你們想這樣由他等死嗎？」在曉以大義後，警察謁他們稍候片刻，其後男子就在警署入面走出來。

高橋表示，該男粉絲最後透露，原來當日活動後喝醉了就在新宿車站附近休息，期間被另一個醉漢挑釁，於是就打起上來。最後被扣留在警署，而男子因為之前出席她的活動，故此當時還穿着印有她樣貌的T裇。男子事後表示，沒想到偶像會為他頻撲一整天，故此非常感謝，並表示會追隨一生。之後男子繼續參與高橋的活動，並且買了100張攝影券，他更指因為要為打人支付賠償，現在手頭有點緊。