居馬來西亞藝術家起訴AirAsia　涉在機身盜用其作品

一名立陶宛籍的藝術家，入稟指控亞洲航空（AirAsia）涉嫌盜用他的作品，並印在一架旗下客機的機身。藝術家表示與AirAsia進行過多次談判，未能達成共識，因此入稟由法院確定賠償金額。

入稟的藝術家是居於檳城的扎哈雷維奇（Ernest Zacharevic），他在2012年在當地的牆壁畫上一幅「踏單車的孩子」，並在2024年發現被亞航複製在一架客機機身之上。扎哈雷維奇表示：「這是未經我同意、授權或許可安排而進行的。」有關的畫像在他提出抗議後就移除。不過他指自己在2024年10月發現時，覺得受到冒犯。他之後在社交媒體上貼上飛機的相片，並標注了亞航的社交媒體帳號。雖然他之後多次與亞航磋商，但未達成共識。他又指，這不是第一次亞航在商業廣告中使用他的作品，當中包括在亞航的宣傳廣告都有盜用。