中國男子駕林寶堅尼事故逃逸事件　日本律師解釋受傷並非答辯理由

中國籍男子劉長然，在星期日（8日）的時候，駕駛一架林寶堅尼的SUV，在東京築地大橋撞向一架警車的事件。日本的律師指出，劉男以「受傷去醫院」作為自己肇事逃逸的辯解，不會是法庭可以接納的理由，並指出如果在日本發生交通意外，只有一個原因可以作為辯解。
41歲的中國籍男子劉長然，在周日清晨以高過有關路段原有限速超過時速60公里，並且在落雪情況下仍使用一般輪胎行駛。以危險駕駛導致他人受傷被捕。由於劉男在事故後沒有留在現場，而是把受傷的20多歲女伴獨留在車上，自己就逃走。直至當日傍晚劉男長到警署自首，稱是因為受傷去了醫院治療。
提供急救或可減輕刑責及罰金
日本律師就表示，劉男的肇事逃逸其實罪名不輕：「與提供急救相比，不提供協助有可能受到更嚴厲的處罰，最高可判處10年監禁或100萬日元罰款。此外，民事賠償金額也可能高於普通交通事故。」律師又指出，雖然劉男是外國人，但是「不認識日本法律」不會成為理由。因為日本刑法列明，即使一個人不認識法律，也不可能具有犯罪意圖。
律師表示，在事故後提供急救，有助於減輕刑責「未有提供急救，不僅會加重受害者的痛苦，而且對肇事司機本身也極為不利。另一方面，在事故發生後立即提供適當的急救，不僅可以保護受害者的生命和人身安全，還可以減輕肇事司機自身的刑事和民事責任。在交通事故現場，肇事司機可能會驚慌失措，但他們的首要任務應該是確保受害者的安全並及時提供急救。」根據日本警視廳的報告指，在2025年為止，肇事逃逸的案件在2005年以後已經有下跌趨勢，而且案件的逮捕率高達72.4%，當中涉及死亡案件更超過90%，比一般刑事案件的逮捕率38.9%要高。