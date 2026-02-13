中國男子駕林寶堅尼事故逃逸事件　日本律師解釋受傷並非答辯理由

中國籍男子劉長然，在星期日（8日）的時候，駕駛一架林寶堅尼的SUV，在東京築地大橋撞向一架警車的事件。日本的律師指出，劉男以「受傷去醫院」作為自己肇事逃逸的辯解，不會是法庭可以接納的理由，並指出如果在日本發生交通意外，只有一個原因可以作為辯解。

41歲的中國籍男子劉長然，在周日清晨以高過有關路段原有限速超過時速60公里，並且在落雪情況下仍使用一般輪胎行駛。以危險駕駛導致他人受傷被捕。由於劉男在事故後沒有留在現場，而是把受傷的20多歲女伴獨留在車上，自己就逃走。直至當日傍晚劉男長到警署自首，稱是因為受傷去了醫院治療。