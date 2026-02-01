《政治心理學》期刊刊登的最新研究指出，美國總統特朗普最忠誠的支持者擁有一套獨特的性格組合，其中最顯著的特徵是高度的「責任感」（Conscientiousness），特別是在「自律」（Self-discipline）方面表現突出。這項研究指出，這種性格特質使得該群體展現出超越政策成敗的堅定忠誠，甚至傾向於對領導者展現出無條件的服從。 維也納大學博士後研究員莫恩（Lars J. K. Moen）與澳洲國立大學教授戈德史密斯（Benjamin E. Goldsmith）表示，他們想探索媒體所稱的「個人崇拜」是否具備實證依據，以及特定的性格是否讓人更容易陷入教條式的追隨。

「個人崇拜」色彩的邪教 據《PsyPost》報道，自2016年特朗普崛起以來，政治評論家和新聞機構經常將其支持者基本盤形容為具有「個人崇拜」色彩的邪教。 研究團隊基於「大五人格特質」框架進行研究，該框架將人格分為開放性、責任感、外向性、親和性和神經質五個主要維度。研究人員進行兩項獨立研究，第一項於2021年4月進行線上調查，涵蓋1,038名美國成年人。參與者完成44項大五人格量表評估，並回答一系列問題以識別「特朗普追隨者」。研究定義嚴格標準來捕捉極端忠誠度，受訪者必須同意七項特定陳述，包括在2020年投票給特朗普、強烈認可其總統表現、相信他將成為傑出總統等。

意義重大且令人擔憂 第二項研究分析2016年美國全國選舉研究的數據集，包含超過2,800名受訪者。兩項研究均顯示一致模式，責任感高分與成為忠特朗普追隨者顯著相關，即使控制其他因素後仍然成立。莫恩和戈德史密斯表示，最忠誠的特朗普支持者會以責任感而非其他大五人格特質來區分，這個結果令他們驚訝。 研究進一步將責任感分為「秩序」和「自律」兩個子類別，結果顯示與特朗普忠誠的連結主要由自律層面驅動。 研究人員也測量右翼威權主義和社會支配取向等社會態度，結果顯示忠誠特朗普支持者在這兩項指標上得分都很高。他們強調，個人崇拜現象通常與威權國家有關，如果這種對領導者的忠誠也能在民主體系中出現，這顯然意義重大且令人擔憂。