波音737-800再有事故　大韓航空客機降落時雙輪爆胎

據韓媒《KBS》報道，大韓航空KE690航班（波音737-800）爆胎意外發生於當地時間13日上午7時45分，航空公司表示，飛機右側的兩個輪胎在進入滑行道時發生爆裂，導致航班上的99名乘客被迫留在機艙內等待。事後，航空公司安排更換輪胎，並將飛機移至停機坪，乘客才得以下機。事故導致仁川國際機場的一條跑道暫時關閉約2小時。

波音737-800系列飛機近日接連發生輪胎相關事故，繼南韓德威航空一架班機日前降落台灣桃園機場時發生輪胎脫落後，大韓航空KE690航班13日上午從柬埔寨金邊起飛，在仁川國際機場降落時驚傳輪胎爆裂。南韓國土交通部已下令對該機型的輪胎與輪軸進行全面檢查，以確保飛行安全。

無獨有偶，8日一架由南韓濟州飛往台灣的德威航空班機（TW687航班，波音737-800）在桃園國際機場降落時，右側主輪發生脫落。該航班於當地時間下午3時52分降落，並在3時54分滑行至A2停機位，所幸機上所有乘員均未受傷。

類似事故頻繁發生

桃園機場隨即依標準程序暫停北跑道的起降活動，改由南跑道維持運作，並展開跑道巡查與異物清除工作。經全面檢查，確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，北跑道於傍晚5時35分重新開放。初步統計，此次事故影響14架航班，其中8架到場、6架離場，延誤時間多數在20分鐘內，但日本航空JL8671班機因等待跑道清理延誤約1小時。

針對類似事故頻繁發生，南韓國土交通部已經要求對所有波音737-800機型的輪胎及輪軸進行全面檢查，以排除潛在安全隱患。同時，大韓航空方面表示，將對事故原因進行詳細調查。