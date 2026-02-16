羅浮宮災難連連 爆水管致19世紀畫作損毀 9名導遊重用門票被起訴詐欺

法國巴黎羅浮宮災難連連，2月12日晚間發生水管破裂事件，導致一間陳列15世紀意大利作品的展廳天花板畫作受損，為該博物館三個月內第二次漏水。
根據羅浮宮的聲明，消防隊在當日午夜過後不久接獲通報，前往收藏《蒙娜麗莎》等珍貴展品的德農館（Denon Wing）處理漏水。雖然存放達文西（Leonardo da Vinci）曠世鉅作的展館未受影響，但漏水損壞了707號展廳的裝飾性天花板，該天花板由法國藝術家梅尼耶（Charles Meynier）於1819年繪製。
畫作超過200年歷史
聲明指出，天花板藝術品在同一位置出現兩處因滲水造成的裂痕，天花板及拱頂的顏料層已有起翹與剝落現象。漏水源頭是展廳上方技術室內的暖氣系統管線，消防人員在翌日午夜停止漏水。歷史古蹟總建築師表示，天花板並未出現結構性問題，但針對天花板及梅尼爾作品的更詳細調查仍在進行中。
另外，漏水事件前一天，警方才獲一宗涉及羅浮宮的大規模票務詐欺事件。消息人士透露，當日共有9人遭到起訴，罪名包括詐欺、協助外國人入境參與犯罪集團活動、貪污及洗錢等。調查人員相信，數名與中國遊客合作的導遊重複使用門票多次進入羅浮宮博物館，並賄賂保安人員配合。
重用門票或令羅浮宮損失1000萬歐元
巴黎檢察官辦公室估計，這宗涉及中國遊客的詐欺案可能讓羅浮宮損失高達1000萬歐元。警方已查扣約100萬歐元現金，以及與該集團相關的不同銀行帳戶中的48.6萬歐元。
羅浮宮近期問題不斷，凸顯出日益嚴重的結構與維護困境。去年11月，漏水事件令埃及部門數百件作品損壞。去年10月，一間陳列古希臘陶瓷的展廳因天花板橫樑有倒塌危險而被迫關閉。羅浮宮首席建築師Francois Chatillon去年11月在國會議員面前坦承，這座建築物「狀況不佳」。
一連串事件讓館長Laurence des Cars面臨龐大壓力。去年10月19日珠寶劫案，賊人偷走價值超過1億美元的8件法國王室珠寶。事件發生後，外界曾要求德館長下台。此外，不滿的員工自今年初以來發動多次罷工，要求增加人力招募並改善薪資待遇，迫使管理階層在數個周一閉館。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章