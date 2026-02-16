羅浮宮災難連連 爆水管致19世紀畫作損毀 9名導遊重用門票被起訴詐欺

羅浮宮參觀人數最多的展廳發生漏水，這是三個月內的第二次水災。（圖／《美聯社》）

法國巴黎羅浮宮災難連連，2月12日晚間發生水管破裂事件，導致一間陳列15世紀意大利作品的展廳天花板畫作受損，為該博物館三個月內第二次漏水。

根據羅浮宮的聲明，消防隊在當日午夜過後不久接獲通報，前往收藏《蒙娜麗莎》等珍貴展品的德農館（Denon Wing）處理漏水。雖然存放達文西（Leonardo da Vinci）曠世鉅作的展館未受影響，但漏水損壞了707號展廳的裝飾性天花板，該天花板由法國藝術家梅尼耶（Charles Meynier）於1819年繪製。

畫作超過200年歷史

聲明指出，天花板藝術品在同一位置出現兩處因滲水造成的裂痕，天花板及拱頂的顏料層已有起翹與剝落現象。漏水源頭是展廳上方技術室內的暖氣系統管線，消防人員在翌日午夜停止漏水。歷史古蹟總建築師表示，天花板並未出現結構性問題，但針對天花板及梅尼爾作品的更詳細調查仍在進行中。