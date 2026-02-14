日本APA酒店集團創辦人元谷外志雄辭世　曾打造日最大連鎖飯店享壽82歲

日本知名連鎖酒店APA集團創辦人兼董事長元谷外志雄於2026年2月11日因呼吸衰竭辭世，享壽82歲。APA集團於昨（13日）對外宣布了這一消息，並表示其守靈與葬禮僅限近親參加，告別儀式的日期與地點將另行公告，家屬也婉拒鮮花、唁電及弔唁。 綜合日媒報導，元谷外志雄出生於石川縣小松市，曾就讀石川縣立小松高等學校與慶應義塾大學經濟學部（通信制），後因故退學，進入小松信用金庫（現白山信用金庫）工作。1971年，他創辦了信金開發株式會社，專注於住宅開發業務，並於1997年改名為APA株式會社。元谷與妻子元谷芙美子共同經營企業，致力於酒店業務的擴展，最終將APA集團打造成為日本客房數量最多的大型連鎖飯店品牌之一。

在其經營生涯中，元谷展現出卓越的商業洞察力，成功應對20世紀80年代的泡沫經濟破裂及21世紀初的金融危機，並將挑戰轉化為機遇，帶領企業持續成長。除了商業成就外，元谷也是一位活躍的社會評論家。他以筆名「藤清志」在《蘋果城》雜誌上撰寫社會評論文章長達32年，並出版多本著作。 APA曾為日本最大連鎖酒店。（示意圖／photo-AC） 此外，元谷還是公益法人團體「APA日本振興財團」的代表理事，積極推動多項文化與學術活動，包括「近代與當代史的真實面貌」徵文比賽、APA日本振興大獎及「莊平塾」等。他以強烈的民族主義立場聞名，並透過多種方式推廣其歷史觀點，2017年，他因在客房擺放涉及否認「南京大屠殺」的書籍，引發外界批評。