馬來西亞七旬翁肢解前未婚妻　兒子涉案同被捕

馬來西亞沙巴州亞庇（Kota Kinabalu）日前發生一宗駭人聽聞的分屍命案，一名44歲女子遭到殺害並被分屍，遺體部分肢體被棄置於垃圾場。警方迅速展開調查，並逮捕了兩名疑犯，其中一人為71歲的主犯，據悉是死者的前未婚夫。
據馬國媒體《光芒日報》（Sinarharian）報道，受害者的兒子透過TikTok直播，描述他如何發現母親遇害的經過。他表示，母親在11日外出會友後便失聯，隔天12日早晨，他在上班途中得知當地發生一宗命案，並看到網上流傳的受害者肢體照片。起初，他並未意識到照片中的遺體屬於自己的母親，直至當天中午返家後，哥哥向他展示了另一張照片，這才讓他確信死者正是自己的母親。
住所內發現大量血跡
該名男子隨後請求僱主協助，並在當地展開搜尋行動，從上午11時持續至下午5時。最終，警方通知其家屬前往警局進行遺體辨認，確認死者身份為其母親。
警方隨後展開調查，並詢問家屬是否對任何人存有懷疑。據死者家屬透露，有一名嫌疑人曾與死者有過糾紛。警方調查後發現，該名嫌疑人曾涉及其他案件，並在其住所內發現大量血跡及死者的物品，進一步確定其犯罪嫌疑。該名71歲的疑犯最終在醫院接受心臟病治療時被警方拘捕，其子也於當晚11時因涉嫌參與案件被捕。
涉財務糾紛和感情問題
根據警方調查，死者的部分肢體由垃圾車工人在沙巴州塞邦加（Sepangar）一處垃圾場發現，當時為12日早晨7時。警方指出，死者的遺體可能是在其他地點被分屍後再運至垃圾場丟棄。
警方表示，案件的主要疑犯為死者的前未婚夫，兩人因財務糾紛和感情問題發生爭執，這可能是導致兇案的主因。此案目前正以《馬來西亞刑法》第302條殺人罪進行調查，若罪名成立，疑犯將面臨死刑。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章