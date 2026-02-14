馬來西亞七旬翁肢解前未婚妻　兒子涉案同被捕

馬來西亞沙巴州亞庇（Kota Kinabalu）日前發生一宗駭人聽聞的分屍命案，一名44歲女子遭到殺害並被分屍，遺體部分肢體被棄置於垃圾場。警方迅速展開調查，並逮捕了兩名疑犯，其中一人為71歲的主犯，據悉是死者的前未婚夫。

據馬國媒體《光芒日報》（Sinarharian）報道，受害者的兒子透過TikTok直播，描述他如何發現母親遇害的經過。他表示，母親在11日外出會友後便失聯，隔天12日早晨，他在上班途中得知當地發生一宗命案，並看到網上流傳的受害者肢體照片。起初，他並未意識到照片中的遺體屬於自己的母親，直至當天中午返家後，哥哥向他展示了另一張照片，這才讓他確信死者正是自己的母親。