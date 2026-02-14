闖日本專屬經濟區「拒檢逃逸」遭扣押　中國漁船47歲船長獲釋

在中日關係持續緊張之際，日本水產廳昨（13）日表示在長崎縣近海的日本專屬經濟區（EEZ），扣押一艘試圖逃避檢查的中國漁船並逮捕陸籍船長。水產廳於當日晚間宣布，在提交支付保證金的書面擔保後，該船長已被釋放。
《共同社》等外媒報導，根據日本水產廳九州漁業調整事務所，該大陸漁船載有11名船員，涉嫌於12日上午8時在長崎縣五島市女島燈塔西南約170公里海域，面對日本漁業監督官為登船檢查而發出的停船命令不予服從還駕船逃逸。日方遂以違反《漁業主權法》扣押該船隻，並當場逮捕47歲的中國籍船長。
這起事件是日本水產廳自2022年以來首次扣押中國漁船，也是今年首次扣押外國漁船。農林水產大臣鈴木憲和指出，日方將繼續採取堅定立場進行取締，防止和遏制外國漁船的非法活動。
針對此事，外交部發言人林劍昨日主持例行記者會時稱，「中國政府一向要求漁民依法依規作業，同時堅決維護漁民的合法權益」。他強調，希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法，並保障中方船員的安全和合法權益。
會後有記者追問，能否介紹日方扣押中國漁船的最新進展？林劍則稱，中國駐福岡總領館正在協助有關大陸船員安全返回。
