闖日本專屬經濟區「拒檢逃逸」遭扣押　中國漁船47歲船長獲釋

在中日關係持續緊張之際，日本水產廳昨（13）日表示在長崎縣近海的日本專屬經濟區（EEZ），扣押一艘試圖逃避檢查的中國漁船並逮捕陸籍船長。水產廳於當日晚間宣布，在提交支付保證金的書面擔保後，該船長已被釋放。

《共同社》等外媒報導，根據日本水產廳九州漁業調整事務所，該大陸漁船載有11名船員，涉嫌於12日上午8時在長崎縣五島市女島燈塔西南約170公里海域，面對日本漁業監督官為登船檢查而發出的停船命令不予服從還駕船逃逸。日方遂以違反《漁業主權法》扣押該船隻，並當場逮捕47歲的中國籍船長。