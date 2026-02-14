特朗普支持率創新低！移民政策引民怨　近6成認為執法「太過分」

美國總統特朗普（Donald Trump）的施政滿意度跌至歷史新低點。根據美國雅虎與YouGov最新民調顯示，僅有38%受訪者認可特朗普的工作表現，不滿意度則攀升至58%，2項數據皆創下新紀錄。這項調查於2月9日至12日期間訪問1704名美國成年人，顯示特朗普的支持率較上月下滑2個百分點。 《Yahoo News》14日報導，移民政策成為特朗普民調下滑的主要原因。美國移民及海關執法局（ICE）在明尼亞波利斯市執行的「都會突襲行動」期間，聯邦移民執法人員射殺2名美國公民，引發輿論強烈反彈。白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）於周四（12日）宣布，由於獲得地方執法單位「前所未有的合作」，行動已達成目標，將在下週撤出明尼蘇達州。

然而明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）周四受訪時反駁，州政府政策並未改變，特朗普政府只是想在民怨擴大前「保住面子」。沃爾茲表示：「我認為他們知道必須離開這裡，但以非常特朗普式的作風，他們需要保住面子。」 民調數據顯示，ICE的形象持續惡化，好感度從1月的39%降至37%，反感度則從54%升至58%。53%民眾不贊成ICE在主要城市進行大規模遣返突襲，僅33%表示支持。更有57%受訪者認為這些突襲行動弊大於利，58%民眾認為執法行動已經「太過分」。

普雷蒂遭執法人員擊斃引發巨大爭議。（圖／路透社） 針對兩起致命槍擊事件，多數美國人不認同政府說法。55%受訪者認為普雷蒂（Alex Pretti）遭射殺並不合理，53%認為古德（Renee Good）的死亡同樣不具正當性，且執法人員行為「魯莽」。僅19%民眾相信普雷蒂試圖殺害聯邦探員，27%相信古德有此意圖。 儘管多數美國人認為移民政策需要改革，但不認同特朗普的做法。僅27%民眾同意「應盡可能逮捕並遣返所有非法移民，無論是否犯下其他罪行」，60%認為應遣返犯罪者，但為守法移民提供入籍途徑。針對在美國犯下輕微違規、簽證過期、依法申請庇護、子女為美國公民或童年時被父母帶入美國的移民，民眾多傾向提供入籍管道而非遣返。