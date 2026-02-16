日食｜南極上空年初一現「火環」　智利阿根廷有望目睹

2026年首次日食，將於農曆新年年初一（2月17日）登場，這場被譽為「火環」的日環食將橫跨南極洲。由於此次日食的最佳觀測路徑僅覆蓋這片最南端的大陸，除了當地的科學考察站人員外，南極特有的野生動物如企鵝，將成為這場天文秀的主要「觀眾」。雖然絕大多數人類無法親臨現場，但南半球部分地區仍能觀察到日偏食現象，為2026年的天象觀測拉開序幕。 非洲東部或現日偏食 根據《美聯社》報道，羅威爾天文台（Lowell Observatory）的天文學家Joe Llama形容，南極洲的企鵝將迎來精彩的表演。天文學家指出，除了南極洲能見到完整的「火環」外，若天氣晴朗，南美洲的智利、阿根廷南部，以及非洲東南部包括南非、賴索托和馬達加斯加等地，也能見到太陽被月球遮擋一部分的「日偏食」。

當月球運行至太陽與地球之間，且因軌道距離地球較遠，無法完全遮蔽太陽時，便會形成中心黑暗、邊緣明亮的日環食。美國紐約市立大學天體物理學家Emily Rice指出，日食是太陽、月球與地球大小及距離精準契合的美妙巧合，而在日環食期間，太陽的核心彷彿被「掏空」，僅留下耀眼的金色圓環。 專家提醒勿直視陽光 專家特別提醒，即便太陽大部分被遮蔽，直視陽光依然極度危險。觀測者必須佩戴符合ISO 12312-2標準的日食專用眼鏡，一般的太陽眼鏡或望遠鏡並不具備足夠的保護力；市民也可利用針孔成像原理，透過家用濾勺或打孔卡片將日食影像投射至地面安全觀看。

日食現象每年都會發生數次，但僅在月球陰影覆蓋的路徑上可見。回顧去年全球共發生兩次日偏食，而上一次震撼北美的全日食則是在2024年。 8月12日迎日全食 如錯過本次南極日食不必失望，今年8月12日將迎來一場更具規模的日全食，屆時觀測路徑將橫跨格陵蘭、冰島、西班牙、俄羅斯及葡萄牙部分地區，歐洲、非洲及北美洲的大片區域也將能觀測到不同程度的日食景觀。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章