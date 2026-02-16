綜合美國傳媒報道，美國北卡羅來納州機場TSA安檢主管Matthew Schieler表示，只要在X光畫面上難以辨識，或在密度上與爆裂物相似的物品，就會觸發警示，「在螢幕上，我們看到的只是一團不明物體。」

Schieler披露11類最容易被攔下檢查的物品，第一項是乾豆類，雖然屬於食品，卻因X光影像難以判斷內容物，幾乎「一定會被抽出來檢查」。此外，看似固體、實則屬於液態的食品也常引發爭議，例如花生醬，就會因超過液體限制而遭攔下。

乳液超過100毫升難過關

除食品，乳液也是安檢熱區，TSA將「任何可傾倒、塗抹、噴灑、按壓或倒出的物品」都視為液體或凝膠，「我們經常看到旅客攜帶禮盒組裡的乳液」Schieler提醒，「只要超過100毫升，就一定不能通過。」