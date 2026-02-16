旅遊熱潮不減，美國運輸安全管理局（TSA）提醒，有11類隨身行李攜帶的物品，可能未能通過安檢，包括乳液、花生醬、濕紙巾甚至聖誕節雪花球（Snow globe）等。
綜合美國傳媒報道，美國北卡羅來納州機場TSA安檢主管Matthew Schieler表示，只要在X光畫面上難以辨識，或在密度上與爆裂物相似的物品，就會觸發警示，「在螢幕上，我們看到的只是一團不明物體。」
Schieler披露11類最容易被攔下檢查的物品，第一項是乾豆類，雖然屬於食品，卻因X光影像難以判斷內容物，幾乎「一定會被抽出來檢查」。此外，看似固體、實則屬於液態的食品也常引發爭議，例如花生醬，就會因超過液體限制而遭攔下。
乳液超過100毫升難過關
除食品，乳液也是安檢熱區，TSA將「任何可傾倒、塗抹、噴灑、按壓或倒出的物品」都視為液體或凝膠，「我們經常看到旅客攜帶禮盒組裡的乳液」Schieler提醒，「只要超過100毫升，就一定不能通過。」
此外，濕紙巾無論是化妝、嬰兒用或清潔用，也是常被查核的物品。Schieler解釋，濕紙巾在螢幕上的顯像與食物相似，加上含有水分，「有時必須檢測是否殘留炸爆品」。
令人意外的是，若大量堆疊書籍，也可能因影像密度過高、被要求再次檢查。至於Play-Doh黏土問題不在黏土，而是容器，「罐子經常觸發警示，必須取出檢測」。
雪花球含液體
至於節日常見的蠟燭、雪花球等裝飾物，同樣是TSA的「高風險物品」，Schieler說，蠟燭「經常警示響起」，建議直接放入寄艙行李，雪花球則因含液體，也難以過關。
