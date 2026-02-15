大阪道頓堀斬人案1死2傷 中國總領事館再籲避免赴日

共同社稱，中國政府對日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」進行反制，一再呼籲避免赴日旅行。中日因連串議題交惡，連帶雙方國民也表現反感情緒。中國駐大阪總領事館有關貼文發出後，有日本網民在社交網稱「不要來最好」、「日本很危險，通通都別來」、「真是好消息。你們不來，治安反而會變得更好」。也有網友質疑，中國政府如果認為日本治安不值得信賴，為何不乾脆下令禁止中國遊客訪日。有網友則指出，不應該把單一案件和整個國家的治安狀況劃上等號。

持刀殺人青年落網 與3名受害者認識

至於上述斬人案，事發在周六晚上11時50分左右，於南道頓堀一棟大樓的一樓，21歲兇徒斬人後逃離現場，周日早上10時左右於大阪街頭被捕。3名受害者其中一人不幸身亡，另一人昏迷，他們與兇徒認識。兇徒為無業人士，他向警方稱「我沒有殺人的意圖。一開始我只是想用刀嚇唬他，結果卻刺傷了走向我的人胸部」。大樓的保安員稱，聽到一聲巨響，像是甚麼東西撞到了保安室的牆上，於是他查看了閉路電視，發現是一樓入口處，有兩個男人在爭吵，其中一個男人跑開了，另一個男人摀著肚子追了上去。保安員走到街上時，只見一名男子躺在地上。另一目擊者稱，當時附近人很多，大家都很驚慌，尖叫聲四起。