文件再爆安德魯疑洩密 令愛潑斯坦「控制英國」 訪華跟美女模特兒晚餐照片曝光

最新曝光檔案包括安德魯訪華時出席愛潑斯坦安排的飯局的照片。當晚有多人出席，包括一位當時23歲的美女模特兒。(互聯網)

美國司法部公開的約300萬頁涉及富商淫媒愛潑斯坦的檔案，再有關於英國前王子安德魯的內容曝光。英媒報道，最新一批檔案揭露他擔任英國貿易特使期間，涉嫌利用職權為愛潑斯坦的商業利益服務。文年又揭示，愛潑斯坦在安德魯一趟訪華行程中，為他安排飯局，同桌者包括一位美女模特兒，惟無證據顯示她跟安德魯及愛潑斯坦有特殊關係。報道指，有關檔案引起輿論強烈要求，令英警及政府面臨展開全面調查的巨大壓力。

《星期日郵報》報道，檔案中有電郵顯示，安德魯曾允許愛潑斯坦為其官方貿易任務安排會議，認為安德魯濫用其由納稅人資助的職位。報道並稱，檔案內容揭示安德魯曾洩露有關蘇格蘭皇家銀行在接受450億英鎊納稅人資金紓困後的機密情報；安德魯一名高級助理則洩露有關英中貿易關係、被列為「敏感資料」的外交電文，予一名身為安德魯友人兼商業夥伴的銀行家。

報道又稱，在2010年為期10日的正式訪華行程中，安德魯顧問斯特恩(David Stern)曾與愛潑斯坦多次通信；而安德魯其後在愛潑斯坦安排下，於北京一間五星級酒店與多人共進晚宴，出席者包括一位中國億萬富豪、當時23歲的中國模特兒母其彌雅，以及多名年輕女士。文件中包含之前未公開的照片，報道強調無證據顯示母其彌雅及其他女士是愛潑斯坦或安德魯受害人。另有照片可見安德魯跟一名女子乘坐竹筏。

據報在晚宴後，斯特恩告訴愛潑斯坦，他們需要討論「是否可以為中國人提供財富管理服務」，並稱他希望與當晚出席晚宴的該位富豪合作，並讓安德魯參與其中。但報道強調沒有證據顯示有關交易達成。