國際
出版：2026-Feb-15 18:32
更新：2026-Feb-15 18:32

機長孫兒炮製驚喜 88歲婆婆第一次搭飛機：望窗外雲層，很美好

Plane1

達爾克與孫兒舒佩在機上合照。(互聯網)

adblk4

一家人，超溫馨……美國威斯康辛州88歲婆婆達爾克(Frances Dahlke)近日人生第一次搭飛機，打開駕駛艙門，見到機長竟是自己的孫兒，嚇了一跳。原來孫兒當上機長後即悉心安排給祖母炮製驚喜，幫她圓夢。

威州WXOW等媒體近日報道，88歲的達爾克過去一直不敢搭飛機，曾說除非孫兒舒佩(Alex Shupe)受訓完成為正式機師，且親自駕駛，否則她不會搭飛機。

孫兒安排祖母坐頭等艙

結果去年夏天，舒佩考取機師執照，終在本月初駕駛民航機載著祖母和父母，從威州拉克羅斯地區機場起飛，還特別安排頭等艙座位給祖母好好享受旅程。

adblk5

起飛前，身為機長的舒佩在機上廣播，跟乘客們分享一家人這份喜悅，表示：「今天這次旅程對我來說別具意義，我的父母和祖母都坐在前排。父母過去從未搭過我駕駛的班機，88歲的祖母更是這輩子從沒飛過，這是她人生第一次搭飛機。所以，這對我和她來說，都是很特別的經驗。」廣播結束後，乘客報以熱烈掌聲祝福。

Plane2 Plane3

祖母興奮不已：我被寵壞了

儘管飛行時間不到2小時，達爾克全程興奮不已，表示「那種感覺，還有窗外的雲層景色，真的很美好，很美好。我覺得自己就像被寵壞的名人！」

家人也細心提醒達爾克登機前要服食暈浪藥，以防頭暈不適。隨著客機平穩降落，獲准進入駕駛艙的達爾兒，與機長孫兒相視而笑。

舒佩表示，因為是航空公司員工，所以享有飛行福利，才能把祖母列入候補名單並安排頭等艙座位，「這段回憶，我們會永遠珍藏」。對達爾克來說，88歲這年終於初體驗搭飛機，而對舒佩而言，能親自載著祖母和父母衝上雲霄，亦是別具意義。

