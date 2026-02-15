機長孫兒炮製驚喜 88歲婆婆第一次搭飛機：望窗外雲層，很美好

達爾克與孫兒舒佩在機上合照。(互聯網)

一家人，超溫馨……美國威斯康辛州88歲婆婆達爾克(Frances Dahlke)近日人生第一次搭飛機，打開駕駛艙門，見到機長竟是自己的孫兒，嚇了一跳。原來孫兒當上機長後即悉心安排給祖母炮製驚喜，幫她圓夢。

威州WXOW等媒體近日報道，88歲的達爾克過去一直不敢搭飛機，曾說除非孫兒舒佩(Alex Shupe)受訓完成為正式機師，且親自駕駛，否則她不會搭飛機。

孫兒安排祖母坐頭等艙

結果去年夏天，舒佩考取機師執照，終在本月初駕駛民航機載著祖母和父母，從威州拉克羅斯地區機場起飛，還特別安排頭等艙座位給祖母好好享受旅程。