德國銀行遭鑿穿牆損失1億歐元　事發個半月仍未拘捕疑犯

德國西部蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）一間儲蓄銀行（Sparkasse）分行去年聖誕節假期被搶劫。賊人以工業鑽頭鑿穿牆壁，洗劫銀行超過3000個保險箱，盜走價值數百萬歐元的現金、黃金和珠寶。案發已過一個半月，警方仍未拘捕任何疑犯。 根據《BBC》，官方研判，劫案發生在去年12月27日至29日之間。調查人員判斷，賊人可能由銀行旁的停車場的牆壁進入建築物。據指，賊人突破多重安全系統後，進入金庫旁的檔案室，以鑽頭在通往保險箱室的牆上，鑽出直徑40厘米的洞口。

消防與私人保全公司曾在12月27日上午6時許接獲火警警報而抵達銀行，但當時未發現任何顯示損壞的跡象。

北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政部長Herbert Reul透露，火警警報來自金庫，但消防員因捲簾門鎖住而無法進入，現場「沒有煙霧、沒有火燒味、也沒有損壞」，因此當時判定為誤報。 銀行電腦系統顯示，第一個保險箱在27日上午10時45分被破壞，最後一個在下午2點44分。尚未清楚賊人是否在4小時內打開大部分保險箱，或是系統停止記錄數據。 當局表示，無法確定被盜金額，但德媒估計竊賊可能盜走高達1億歐元。目擊者稱，他們在12月28日凌晨時，看到數名男子在停車場樓梯搬運大袋。警方公布停車場閉路電視畫面，顯示數名蒙面男及2輛使用假車牌的車輛。

直到12月29日凌晨，另一次火警警報響起，消防員返回銀行發現場面混亂。當局形容現場如「垃圾堆」，超過50萬件物品散落在地。警方表示，許多物品因竊賊潑灑水和化學物質而損壞。他們正清理現場，尋找線索並試圖確認物品歸屬。 事件曝光後，約200名客戶聚集在銀行外要求進入。63歲的Joachim Alfred Wagner表示，他不僅損失價值數萬歐元的黃金，還有父親和祖父母的珠寶，「我憤怒到哭了」。 Reul表示，案件引發很多疑問，包括為何無人注意到賊人的行動？是否為內部人士所為？賊人如何得知金庫的確切位置？銀行的安全系統是否過於薄弱？銀行方面則稱自己也是犯罪受害者，強調其設施「符合公認的最先進技術標準」。

