中國遊客春節不去日本改去南韓 料暴增44%塞爆首爾明洞景福宮

中日關係惡劣，中韓關係升溫，中國公民在今個春節旅遊意欲也隨之改變。中國春節9天長假期15日(周日)開始，日本傳媒報道，北京首都機場周六(14日)已湧現大批出國人潮，但目的地大多是南韓；報道稱，南韓在新冠疫情後首次再度成為中國公民旅遊首選目的地。南韓文化體育觀光部預估中國公民訪韓人數將較去年同期暴增44%，或達25萬人次，令首爾著名景點明洞購物街和景福宮等地塞爆。中國傳媒調查顯示，去年春節日本仍穩居熱門目的地前段班，今年卻已跌出前10名。

NHK：景福宮大量中國遊客 日本放送協會(NHK)稱，周日有大量中國遊客出現在景福宮和北村。一名與家人一起旅行的中國男子說：「南韓食物很美味，我們買了很多東西，尤其是給孩子們買的。」當被問及是否考慮前往日本旅行時，他表示：「我無可奉告。我們沒有去日本的計劃。」報道指，過去在春節期間，北海道新千歲機場通常會擠滿許多中國遊客。今年仍有數個來自北京和上海的航班抵達新千歲機場，但在國際客運大樓裡卻看不見中國遊客。根據札幌當局的數據，在去年除夕至今年新年假期逾7,100名中國旅客入境，較前一年同期減少約一半。中國航空公司取消了來往新千歲機場與天津、成都等目的地的6條航線。

大阪通天閣往常都擠滿客人，有店舖職員稱，「以前有很多中國人，但感覺人數在減少。我有點擔心今年春節期間會不會有人來我們店裡」。有串炸餐廳經理則稱，中國顧客減少，生意有所下降。他稱，現在只好吸引其他國家和地區的遊客，除了串炸，他們正考慮提供素食和抹茶菜單，抹茶很受外國人歡迎，可吸引來自世界各地的顧客。有神戶牛肉餐廳也改變經營模式吸引本地客，往時中國遊客食高價餐帶動生意額，現在他們改推較便宜的套餐吸引日本國內客光顧。

往南韓航班大幅超過泰國日本 《KOREA WAVE JP》引述數據指出，今年1月初從中國飛往南韓的航班高達1,012班，大幅超越泰國(862班)與日本(736班)。南韓文化體育觀光部預計，春節期間訪韓中國遊客最高將達19萬人，較去年同期增長44%。若加上經由仁川、平澤港口入境的渡輪乘客，以及停靠濟州、釜山的郵輪旅客，總人數可望突破25萬。報道指，濟州酒店的預訂飆升，南韓國內遊客與中國遊客同搶濟州酒店房間。 NHK稱，在春節長假期啟動前，可以見到很多中國遊客已早一步到南韓旅遊。另有報道畫面可見南韓各大熱門景點已擠滿中國遊客，首爾明洞商圈、景福宮等地隨處可見成群旅客觀光採買。首爾市區百貨公司紛紛針對中國電子支付推出折扣優惠，並祭出化妝品贈禮，業者樂觀預估春節期間銷售額可望較去年成長2倍。濟州君悅酒店也傳出單日預約量達1,570間房的狀態，幾近滿房。