日本千葉縣猴B愛玩猩猩公仔爆紅 背後有洋蔥 園方籲：好好守護牠(有片)

日本千葉縣市川市動植物園小猴「Punch」，因為愛玩猩猩毛公仔，模樣可愛，在社交網引起熱話。(互聯網)

日本千葉縣市川市動植物園近日有一隻小猴子，因為時時刻刻都要帶著一個猩猩毛公仔在身邊，模樣可愛，因而在社交網爆紅。園方透露，小猴之所以愛玩公仔，背後原因令人鼻酸。

《千葉日報》報道，這隻小猴6個月，名為「Punch」(パンチ)，因為走到哪裡都會把紅毛猩猩公仔帶在身邊，十分趣緻，近日成為社交網熱話，但原來背後有悲傷的故事。動物園指，Punch因為出生後不久就被母猴遺棄，才會把猩猩公仔當成母親。

Punch去年7月出生，是母親的第一胎，母猴可能是新手媽媽沒經驗，因而忽略孩子。Punch出生時正值酷暑，飼養員將牠移至陰涼地方觀察，但遲遲未見母猴前來照顧，第二天便決定轉為人工哺育。此後，飼養員不斷嘗試調整Punch與猴群集體生活地方之間的距離，小心翼翼地看護小猴成長。