日本千葉縣猴B愛玩猩猩公仔爆紅 背後有洋蔥 園方籲：好好守護牠(有片)

日本千葉縣市川市動植物園近日有一隻小猴子，因為時時刻刻都要帶著一個猩猩毛公仔在身邊，模樣可愛，因而在社交網爆紅。園方透露，小猴之所以愛玩公仔，背後原因令人鼻酸。
《千葉日報》報道，這隻小猴6個月，名為「Punch」(パンチ)，因為走到哪裡都會把紅毛猩猩公仔帶在身邊，十分趣緻，近日成為社交網熱話，但原來背後有悲傷的故事。動物園指，Punch因為出生後不久就被母猴遺棄，才會把猩猩公仔當成母親。
Punch去年7月出生，是母親的第一胎，母猴可能是新手媽媽沒經驗，因而忽略孩子。Punch出生時正值酷暑，飼養員將牠移至陰涼地方觀察，但遲遲未見母猴前來照顧，第二天便決定轉為人工哺育。此後，飼養員不斷嘗試調整Punch與猴群集體生活地方之間的距離，小心翼翼地看護小猴成長。
飼養員希望猴B有安全感
大多數猴子在出生後都會緊隨母親生活，一旦遭遺棄就會極之不安，為了讓Punch感到安心，園方給牠可以抓著的毛巾和毛公仔，發現Punch最鍾意的就是紅毛猩猩公仔。
猴B用猩猩公仔做擋箭牌
園方指，Punch正逐漸加深與猴群的關係，但被其他猴子「斥責」時，牠會把公仔當作盾牌來保護自己，公仔顯然是牠處理不安情緒所用的工具。
Punch玩公仔的可愛舉動在社交網引起話題，園方本月5日社交平台「X」首次發布Punch依偎著紅毛猩猩公仔的照片，「現在猴山裡有一隻帶著公仔的小猴子」，也說明Punch是人工哺育，呼籲民眾，「請溫暖地守護牠的成長」。由園方發起的標籤「#がんばれパンチ」(#加油Punch)，吸引了許多遊客上傳牠的影片和照片，網上捐款也在本月6日送達動物園。
猴B學習融入猴群
此後，園方經常更新Punch近況，表示牠已開始與猴群有互動，會幫忙理毛、逗弄其他猴子，雖然會被責備，但這也是學習在猴群生活的生存之道。儘管大多數時間還是帶著猩猩公仔，但Punch亦正努力學習如何生活。