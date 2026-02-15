美伊周二瑞士續談判 伊朗：商能源礦產合作購美飛機

美伊消息稱，兩國周二將在瑞士日內瓦舉行第二輪核會談，續由中東國家阿曼主持。會談前夕，伊朗釋放消息提出對兩國經濟都有利的核協議，似乎是迎合商人出身的美國總統特朗普。伊朗外交部負責經濟事務的副部長甘巴里周日(15日)表示，為了協議能夠持久，須讓美國在經濟回報高且快的領域獲益。他透露雙方在會談中談及能源、礦產等合作，甚至購買美國飛機。

路透社稱，根據伊朗半官方的法爾斯通訊社報道，甘巴里表示，雙方在談判中提及石油和天然氣田、礦產投資等共同利益，甚至購買美國飛機。他認為，2015年的核協議並未確保美國的經濟利益。在2018年，特朗普於首個總統任期時退出了該核協議，並重新向伊朗實施嚴厲經濟制裁。路透社上周五引述消息指，美國談判代表包括特使威特科夫和特朗普女婿庫什納，將在周二與伊朗官員於日內瓦會晤。伊朗官員周日證實此消息。