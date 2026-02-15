紐約女子為執銀包跌進垃圾槽 遭壓縮機活活輾斃 清潔工翌晨驚見屍塊

美國紐約一名39歲女子疑為了撿回意外掉進垃圾槽的銀包，卻不慎跌入垃圾壓縮機，當場被活活輾死，更恐怖的是，直到翌日早上，清潔工才在垃圾堆中發現屍塊。
《紐約郵報》等報道，紐約市警方公布案情，指1月31日晚約9時半，女子蒙哥馬利(Michelle Montgomery)和朋友在布魯克林區一間酒吧聚會，之後她獨自走進威廉斯堡一幢住宅大樓，疑為了撿回掉進垃圾槽的銀包，一不小心頭部向下跌入垃圾槽，即被自動運作的垃圾壓縮機活活輾斃。居民事後表示，當時聽見垃圾槽附近傳來女子尖叫聲，但沒有出去查看。
直到翌日，即2月1日早上9時40分左右，市政府清潔工在地下室清理垃圾時，在垃圾袋中驚見人體殘肢，立即報警。警方指，蒙哥馬利被發現時已被壓縮機分屍，肋骨骨折、頭部和軀幹有很深的撕裂傷，大腿上方和骨盆也有多處傷口。
丈夫心痛：妻子回不了家
警方指，在現場發現蒙哥馬利的銀包和身份證明文件，「她可能想去撿回掉進垃圾槽的東西，結果不小心頭朝下掉進去」。驗屍報告顯示，蒙哥馬利掉進壓縮機時仍然活著。
警方經調查後初步排除他殺，已將案件列為意外事故。報道指，蒙哥馬利育有4名子女，大兒子19歲，另有兩名11歲和12歲的女兒，最小的兒子才10個月大。丈夫艾切瓦里亞(Anthony Echevarria)悲痛表示，妻子離家時還精神奕奕，沒想到一去不返，「我以為妻子會回家的」。