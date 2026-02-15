紐約女子為執銀包跌進垃圾槽 遭壓縮機活活輾斃 清潔工翌晨驚見屍塊

美國紐約一名39歲女子疑為了撿回意外掉進垃圾槽的銀包，卻不慎跌入垃圾壓縮機，當場被活活輾死，更恐怖的是，直到翌日早上，清潔工才在垃圾堆中發現屍塊。

《紐約郵報》等報道，紐約市警方公布案情，指1月31日晚約9時半，女子蒙哥馬利(Michelle Montgomery)和朋友在布魯克林區一間酒吧聚會，之後她獨自走進威廉斯堡一幢住宅大樓，疑為了撿回掉進垃圾槽的銀包，一不小心頭部向下跌入垃圾槽，即被自動運作的垃圾壓縮機活活輾斃。居民事後表示，當時聽見垃圾槽附近傳來女子尖叫聲，但沒有出去查看。