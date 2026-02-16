英外交部前捕鼠大臣逝世　終年13歲　大批網民不捨悼念(有片)

綜合報道，Palmerston的官方帳號14日發文宣布，「外交官」Palmerston於12日安詳離世，並形容Palmerston是百慕達總督府團隊的傑出成員，深受家人愛戴的成員，牠個性溫柔又親人，是一位傑出的夥伴，將永遠懷念牠；帖文亦分享Palmerston昔日「辦公」生活的相片及影片。

首席捕鼠大臣 Larry 罕有留言悼念

貼文曝光後吸引超過94萬次瀏覽、近1,000條留言，不少民眾留言哀悼，甚至連牠昔日被傳「不和」的首席捕鼠大臣Larry亦罕有留言：「再見了，老朋友x。」另有網民表示：「安息吧」、「「聽到這個消息我們非常難過。在這段痛苦的時刻，把滿滿的愛送給牠的人類家人」」、「真是令人難過的消息，牠無疑是位『大人物』，將會被長久銘記與懷念」、「小天使，願你在天上自在高飛，謝謝你曾帶給我們的歡樂」、「彩虹橋那邊有很多朋友等你」。

百慕達總督府宣布Palmerston於12日去世，享壽13歲。牠原本是流浪貓，被動物救援組織救起後，2016年由英國外交部收養，並擔任「首席捕鼠大臣」，於2020年8月卸任。現任百慕達總督Andrew Murdoch於2025年1月就任時，將Palmerston帶到百慕達。Palmerston也宣布自己出任貓咪關係顧問。