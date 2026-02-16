意大利白朗峰雪崩　滑雪人士2死1傷

意大利北部的白朗峰（Mont Blanc）山脈於周日（2月15日）上午發生嚴重雪崩，導致兩名滑雪人士不幸喪生，另有一人受傷。意外發生於法國、意大利、瑞士三國交界處附近的著名越野滑雪路線，當局接報後立即展開大規模搜救。由於近期阿爾卑斯山脈積雪極不穩定，這已是該區一周內多宗山難中最新的致命傷亡事件，意大利官方已對相關山區發布高度安全警示。

根據《美聯社》報道，意大利高山救援隊的消息指出，周日上午雪崩發生在靠近庫馬約爾（Courmayeur）上方Val Veny的「韋塞斯雪溝」（Couloir Vesses）。當時至少有三名正在越野滑雪（Off-trail skiing）的遊客被捲入雪中。救援單位隨即派遣15名搜救員、3組搜救犬隊及2架直升機趕赴現場。其中一人被救出時傷勢嚴重，經送往醫院搶救後仍宣告不治，另一名受害者則在現場確認罹難。