意大利白朗峰雪崩　滑雪人士2死1傷

意大利北部的白朗峰（Mont Blanc）山脈於周日（2月15日）上午發生嚴重雪崩，導致兩名滑雪人士不幸喪生，另有一人受傷。意外發生於法國、意大利、瑞士三國交界處附近的著名越野滑雪路線，當局接報後立即展開大規模搜救。由於近期阿爾卑斯山脈積雪極不穩定，這已是該區一周內多宗山難中最新的致命傷亡事件，意大利官方已對相關山區發布高度安全警示。
根據《美聯社》報道，意大利高山救援隊的消息指出，周日上午雪崩發生在靠近庫馬約爾（Courmayeur）上方Val Veny的「韋塞斯雪溝」（Couloir Vesses）。當時至少有三名正在越野滑雪（Off-trail skiing）的遊客被捲入雪中。救援單位隨即派遣15名搜救員、3組搜救犬隊及2架直升機趕赴現場。其中一人被救出時傷勢嚴重，經送往醫院搶救後仍宣告不治，另一名受害者則在現場確認罹難。
發生意外的庫馬約爾人口約2900人，位於米蘭西北方約200公里，該地區也是米蘭冬季奧運的舉辦場地之一。
根據官方數據顯示，意大利山區近期安全局勢極為嚴峻，截至2月8日的一周內，已有13名野外滑雪人士及行山人士在山難中喪生，其中高達10人死於雪崩。當日除了白朗峰的意外，在特倫提諾（Trentino）地區也發生另一宗雪崩，一名遭活埋的滑雪客所幸被同伴及時救出。
阿爾卑斯一帶極高風險
高山救援隊分析指出，由於近期暴風雪帶來的強降雪，加上強風在不穩定的底層積雪上吹襲形成「雪蓋」（snowcaps），令橫跨法國、瑞士與奧地利的整個阿爾卑斯弧形地帶都處於極高風險狀態。專家警告，目前的積雪層結構異常脆弱，即便是有經驗的專業滑雪者也難以預測雪崩風險。搜救部門呼籲遊客在雪況趨於穩定前，應嚴格遵守禁止進入越野路線的禁令，以避免悲劇再度發生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章