萬元氣球慶周年　鈔票極速升空　女友一句話令男子當場崩潰(有片)

綜合報道，男子在上周三(11日)分享影片表示「我是如何試圖在週年紀念日給女友驚喜的」，影片顯示，在夜間一處露天停車場，男子身穿黑色西裝，手執一束紅色氣球，桌上擺放綁有紅色緞帶的大型白色禮盒，給予女友驚喜。當女友打開盒蓋時，男子同時鬆開手上氣球，氣球緩緩升起，氣球下方連接由多張現金鈔票串成的鏈子亦隨之飄動，女友露出驚喜神情，沒有第一時間捉著鈔票，而是轉身擁抱男方。詎料氣球突然脫離固定裝置，整串鈔票瞬間隨氣球升空。影片字幕顯示，「錢鏈突然與盒子分離」。

「錢再賺就有」成網民討論焦點

女子立即追趕試圖抓回鈔票，男子也脫下外套拋向空中，希望能攔截，但仍徒勞無功，只能目送現金消失在夜色中。男子眼睜睜看著心血泡湯，即崩潰倒在地面，雙手掩面。女友上前安慰表示：「心意才是最重要」，男子絕望回應：「那是我的薪水」時，女方接著說：「錢再賺就有」。這段對話成為網民討論焦點，有人認為：「其實她可以一手抓錢、另一手抱男友」、「她嘴上一直說『錢再賺就有』，卻根本不在乎他已經賺到的這些錢。」亦有人則表示：「希望這筆錢能飄到比你更需要它的人手裡。」