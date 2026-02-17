悉尼海灘槍擊案｜24歲疑犯面臨59項指控 包括15項謀殺罪

被控在澳洲邦迪海灘光明節慶典開槍殺害15人的疑犯納維德（Naveed Akram），於當地時間周一首次透過視訊連線方式出庭。他於高度戒備的古爾本監獄（Goulburn Correctional Centre）遠端參與悉尼法院的簡短聽證會。

24歲的納維德身著監獄發放的綠色上衣，在整個過程中僅簡短發言，確認他已聽取關於延長禁止公開受害者詳情的命令討論。他面臨59項指控，包括15項與阿克拉姆（Sajid Akram）共同策劃並執行了大規模槍擊事件。於2025年12月14日的邦迪海灘恐怖襲擊的事件，被視為澳洲自1996年以來最嚴重的恐怖事件及大規模槍擊案。