悉尼海灘槍擊案｜24歲疑犯面臨59項指控 包括15項謀殺罪

被控在澳洲邦迪海灘光明節慶典開槍殺害15人的疑犯納維德（Naveed Akram），於當地時間周一首次透過視訊連線方式出庭。他於高度戒備的古爾本監獄（Goulburn Correctional Centre）遠端參與悉尼法院的簡短聽證會。
24歲的納維德身著監獄發放的綠色上衣，在整個過程中僅簡短發言，確認他已聽取關於延長禁止公開受害者詳情的命令討論。他面臨59項指控，包括15項與阿克拉姆（Sajid Akram）共同策劃並執行了大規模槍擊事件。於2025年12月14日的邦迪海灘恐怖襲擊的事件，被視為澳洲自1996年以來最嚴重的恐怖事件及大規模槍擊案。
納維德的律師Ben Archbold在唐寧中心地方及地區法院（Downing Centre Local and District Court）外向記者表示，考慮到「非常嚴苛的」監禁條件，納維德「情況還算可以」。律師指出，現在就表明納維德將如何回應這些指控還為時過早，並表示他尚未與當事人討論過有關恐怖襲擊的細節。
料4月於法庭審理
值得一提的是，納維德曾在去年12月從醫院病床上遠端參加了首次法庭聽證會。這宗邦迪海灘恐攻事件促使澳洲國會加強槍枝管制和仇恨言論法律。案件預計將於今年4月重返法庭審理。
