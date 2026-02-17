南韓新年連假高速公路現車龍　首爾到釜山需時超過6小時

韓國道路公社預測，全國車輛移動量將達505萬輛，其中首都圈往地方及地方往首都圈的車輛各約41萬輛。返鄉車潮在上午6至7時開始形成，至上午11時至中午達到最高峰，並於下午5至6時緩解。而返城車潮則從上午9至10時開始，下午4至5時達到最嚴重狀態，要到晚上10至11時才會完全疏通。

南韓農曆新年連假第三天，全國高速公路因回鄉車輛太多而出現嚴重擠塞。根據韓國道路公社資料顯示，當地時間昨日上午8時，從首爾前往釜山需時6小時20分鐘，較前一日增加約10至30分鐘，多條主要高速公路路段均出現車龍。

值得關注的是，雖然回鄉路況與前一日相似或略有改善，但返城方向的車程時間卻普遍增加了10至30分鐘，顯示返城車潮已逐漸形成。

京釜高速公路釜山方向的多個路段出現嚴重擠塞，包括望鄉休息區附近至天安分岔點附近6公里路段、天安分岔點至天安胡桃休息區附近11公里路段，以及玉山分岔點附近至清州分岔點17公里路段等。中部內陸高速公路昌原方向也在驪州分岔點至甘谷附近10公里路段出現車速緩慢的情況。

韓國農曆新年連假是全國性的大型移動潮，每年都會造成高速公路嚴重擠塞。今年前一天的交通狀況已顯示出返鄉返城車流量大增的趨勢，道路公社呼籲市民盡量錯開繁忙時間，以減輕交通壓力。