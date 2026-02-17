巴基斯坦警署遭電單車炸彈襲擊　釀2死多傷

巴基斯坦西北部於周一（2月16日）發生嚴重的恐怖襲擊事件，一輛裝載炸藥的電單車在當地一間警署門口引爆，造成至少2人死亡，死者包括一名無辜兒童，另有多人受傷。強大爆炸威力不僅震碎了警署的玻璃，也導致鄰近多間店鋪受損。儘管目前尚未有組織宣稱對此負責，但當地政府懷疑這與長期在該區域活動的激進組織「巴基斯坦塔利班」（TTP）有關。

一名無辜兒童被殺

根據《美聯社》報道，當地警官Fida Mohammad證實，炸彈襲擊發生在開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）的班努區（Bannu）。該行政區位於巴基斯坦與阿富汗邊境，長期以來局勢動盪。警方與救援人員表示，死傷者已在第一時間被送往附近醫院搶救，目前警方已封鎖現場調查，並查明是否仍有剩餘的未爆炸彈。