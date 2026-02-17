熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-17 09:17
更新：2026-Feb-17 09:17

巴基斯坦警署遭電單車炸彈襲擊　釀2死多傷

巴基斯坦西北部2月16日發生恐怖襲擊事件。（圖／《美聯社》）

巴基斯坦西北部於周一（2月16日）發生嚴重的恐怖襲擊事件，一輛裝載炸藥的電單車在當地一間警署門口引爆，造成至少2人死亡，死者包括一名無辜兒童，另有多人受傷。強大爆炸威力不僅震碎了警署的玻璃，也導致鄰近多間店鋪受損。儘管目前尚未有組織宣稱對此負責，但當地政府懷疑這與長期在該區域活動的激進組織「巴基斯坦塔利班」（TTP）有關。

一名無辜兒童被殺

根據《美聯社》報道，當地警官Fida Mohammad證實，炸彈襲擊發生在開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）的班努區（Bannu）。該行政區位於巴基斯坦與阿富汗邊境，長期以來局勢動盪。警方與救援人員表示，死傷者已在第一時間被送往附近醫院搶救，目前警方已封鎖現場調查，並查明是否仍有剩餘的未爆炸彈。

近年來，巴基斯坦境內的暴力事件急劇增加。巴基斯坦政府多次公開譴責非法組織「巴基斯坦塔利班」（Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP）是幕後黑手。TTP雖然在組織上獨立於阿富汗塔利班（Afghan Taliban），但雙方關係極其緊密，且後者自2021年重新掌權以來，兩國邊境的武裝活動更顯頻繁。

隨著襲擊事件頻率增加，巴基斯坦與阿富汗之間的關係日趨緊張。巴基斯坦政府指控TTP領導層長期在阿富汗境內自由活動並策劃攻擊，但指控遭到TTP及阿富汗塔利班政權否認。這類針對安全設施的暴力行動，不僅威脅巴基斯坦的國內穩定，也讓該區域本已複雜的跨境反恐局勢更加嚴峻。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

