印度工廠大火釀7死4傷 火勢幾分鐘內吞噬廠房

受傷工人已被送往附近醫院接受治療。根據警方描述，火災現場慘不忍睹，網上流傳的工廠影像顯示，多具遺體已燒焦到無法辨認。救援團隊從廢墟中用塑膠袋收集殘骸。

火勢由巡邏警察發現，他們立即通報相關單位展開大規模救援。拉賈斯坦工業發展投資公司（RIICO）消防隊於上午9時22分接報，但火勢在數分鐘內迅速蔓延，吞噬整個廠房。

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一座化學及爆竹工廠於昨日（2月16日）發生嚴重火災，造成7名工人喪生，1人失蹤。大火發生在比瓦迪（Bhiwadi）庫什克拉（Khuskhera）工業區，當時廠內共有11名工人在場，其中4人受傷送院。

消防人員從庫什克拉和比瓦迪兩地的消防站趕赴現場，經過約一個半小時後才成功控制火勢。額外警察副督察Atul Sahi向《印度快報》（The Indian Express）表示：「7人死亡，4人已送院。救援行動仍在進行中。」

拉賈斯坦邦首席部長Bhajan Lal Sharma形容這宗發生在凱爾塔爾-提賈拉（Khairthal-Tijara）區庫什克拉工業區的火災為「悲劇」，並指示地方政府確保傷者獲得妥善醫療照顧。

警方、行政官員、消防人員、救援隊伍和醫療人員已封鎖現場並展開救援工作。當局已確認工廠所有者身分，並下令進行司法調查，以確定火災原因及可能的疏失。