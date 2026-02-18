古巴被美國切斷石油供應　夏灣拿街頭堆滿垃圾

美國對古巴實施的石油禁運，令夏灣拿（Havana）街頭垃圾堆積如山，散發腐爛食物的惡臭吸引大量蒼蠅。根據古巴官方媒體報道，由於燃料短缺，首都夏灣拿的垃圾收集系統已近乎癱瘓，全市106輛垃圾車中僅44輛仍能維持運作。
當地居民Jose Ramon Cruz表示，「整個城市都是這樣，已經超過十日沒有垃圾車來收垃圾了。」首都的街角，紙箱、膠樽、袋子和爛布堆積成山，有些居民翻垃圾，尋找可使用的物品，而行人、踩單車人士和汽車被迫繞道而行。
委內瑞拉停止供應石油
古巴政府已實施配給措施，以保護國家的基本服務。然而，這個本已飽受食物、燃料和藥品嚴重短缺之苦的國家，其石油供應在過去兩個月內急劇下降。曾是古巴最大石油供應國的委內瑞拉於12月中旬停止了向古巴供應石油，而墨西哥政府也表示，在華盛頓威脅對向古巴提供物資的國家徵收關稅後，將停止向古巴供應石油。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對此情況表示「非常關切」。其發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）於16日告訴記者，聯合國團隊正與古巴政府合作，協助支援人道救援工作。「秘書長希望所有各方尋求對話並再次尊重國際法。」
在古巴其他城鎮，居民紛紛在社交平台上警告衛生風險。垃圾危機已成為美國阻止石油運送至古巴最明顯的影響之一。美國自1960年起對古巴實施禁運，但近月特朗普政府強化了立場，制裁向古巴運送石油的船隻，並威脅對供應商徵收關稅。
俄羅斯或出手相助
美國政府稱，相關措施將增加對古巴政治變革的壓力。然而，聯合國長期投票要求美國結束其禁運，墨西哥和委內瑞拉領導人也表示，阻斷燃料供應可能造成嚴重的人道主義影響。俄羅斯一間報紙上周報道，俄羅斯正準備在不久的將來向古巴發送原油和燃料貨物，但未給出具體日期。
