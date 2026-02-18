古巴被美國切斷石油供應　夏灣拿街頭堆滿垃圾

美國對古巴實施的石油禁運，令夏灣拿（Havana）街頭垃圾堆積如山，散發腐爛食物的惡臭吸引大量蒼蠅。根據古巴官方媒體報道，由於燃料短缺，首都夏灣拿的垃圾收集系統已近乎癱瘓，全市106輛垃圾車中僅44輛仍能維持運作。

當地居民Jose Ramon Cruz表示，「整個城市都是這樣，已經超過十日沒有垃圾車來收垃圾了。」首都的街角，紙箱、膠樽、袋子和爛布堆積成山，有些居民翻垃圾，尋找可使用的物品，而行人、踩單車人士和汽車被迫繞道而行。

委內瑞拉停止供應石油