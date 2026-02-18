Pokemon卡｜「比卡超插畫家」以1.3億天價成交　極稀有全球僅10張

一張寶可夢Pokemon卡「比卡超插畫家」（Pikachu Illustrator）在美國以超過1,649萬美元（約1.28億港元）成交，刷新所有交易卡片的健力士世界紀錄，令人咋舌。
綜合報道指，這張卡片先前以約3,566萬港元售出，當時已被認為是「Pokemon歷史最高價」，此次成交價更是3倍以上。報道引述收藏專家表示，「這張Pokemon卡是1998年由《CoroCoro Comic》主辦的插畫比賽，入選者所贈送的非賣品，全世界現存狀態良好的大約只有10張，非常稀有。」
PSA評價︰完美狀態
報道表示，卡片價值進一步被第三方鑑定機構PSA的「唯一Grade 10（完美狀態）」評級推升，該鑑定機構透過定量化方式評估卡片的真偽與保存狀態，成為國際交易權威鑑定，專家表示，「稀有性與完美狀態兼具，使它成為收藏家眼中的珍品。」
報道指出，前持有人、美國知名YouTuber Logan Paul也是升價來源，他曾將卡片裝入特製金色收藏盒，並搭配鑽石項鍊佩戴於頸上，甚至在全球最大規模摔角賽「WrestleMania 38」中展示。市場人士表示，「他賦予這張比卡超插畫家故事性與娛樂性，使它超越單純收藏品，形成更高附加價值」。
