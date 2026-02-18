Pokemon卡｜「比卡超插畫家」以1.3億天價成交　極稀有全球僅10張

一張寶可夢Pokemon卡「比卡超插畫家」（Pikachu Illustrator）在美國以超過1,649萬美元（約1.28億港元）成交，刷新所有交易卡片的健力士世界紀錄，令人咋舌。

綜合報道指，這張卡片先前以約3,566萬港元售出，當時已被認為是「Pokemon歷史最高價」，此次成交價更是3倍以上。報道引述收藏專家表示，「這張Pokemon卡是1998年由《CoroCoro Comic》主辦的插畫比賽，入選者所贈送的非賣品，全世界現存狀態良好的大約只有10張，非常稀有。」