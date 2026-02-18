日本公關小姐由「夜王」轉行種士多啤梨：成為第一的心態不變

日本靜岡縣袋井市一名28歲女子原崎亞紀，原是一名夜店公關，她因新冠疫情收入銳減而轉行，最終投入士多啤梨種植，從夜店女王「華麗轉身」變農夫，她表示，即使舞台不同，「但想成為『第一』的心情沒有改變」。

曾是夜店人氣第一

綜合日本傳媒報道，原崎亞紀過去曾是公關小姐，憑藉出色的交際能力長期維持店內人氣第一，「當時憧憬的是華麗的世界，也希望能靠自己站上頂尖」。然而，新冠疫情期間，公關業受重大打擊，收入不穩定，她只好重新思考方向。