日本公關小姐由「夜王」轉行種士多啤梨：成為第一的心態不變

日本靜岡縣袋井市一名28歲女子原崎亞紀，原是一名夜店公關，她因新冠疫情收入銳減而轉行，最終投入士多啤梨種植，從夜店女王「華麗轉身」變農夫，她表示，即使舞台不同，「但想成為『第一』的心情沒有改變」。
曾是夜店人氣第一
綜合日本傳媒報道，原崎亞紀過去曾是公關小姐，憑藉出色的交際能力長期維持店內人氣第一，「當時憧憬的是華麗的世界，也希望能靠自己站上頂尖」。然而，新冠疫情期間，公關業受重大打擊，收入不穩定，她只好重新思考方向。
之後，她因緣際會在農業企業工作，參與茶葉與士多啤梨的栽培，「第一次工作時看到整片茶園的景象，真的非常美，至今難以忘懷。那是一個我從未接觸過的世界。」原崎表示，這段經驗讓她逐漸被農業吸引，並在2023年決定獨立務農。
在市府協助下，她承租約2700平方公尺的農地，興建12棟塑膠溫室，種植靜岡縣士多啤梨品種「きらぴ香」約1萬7300株，去年3月正式開始經營。她坦言，「每天都在學習，也有失敗的時候，但看到士多啤梨順利成長，心裡真的很踏實。」
原崎不僅著眼經營，也有更長遠目標，「希望能在品評會拿下農林水產大臣賞，甚至天皇盃，讓更多人認識袋井的士多啤梨。」從夜生活轉戰農業，原崎笑著說，「現在的舞台不同了，但想成為『第一』的心情沒有改變」。
